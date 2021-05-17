CreaTECH+ Online Çok Yakında Başlıyor!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen CreaTECH+ Online, önümüzdeki günlerde çevrim içi olarak düzenlenecek. Şirketlerin ve öğrencilerin buluşarak bir araya geldiği etkinlikte, inovasyonun ana unsurları olan teknoloji ve mühendislik ön planda yer alacak.

CreaTECH+ Online Nedir? Nasıl Kayıt Olunur?

CreaTECH+, yaklaşık olarak yedi yıldır düzenlenen ve 'yenilikçilik alanında farkındalık' temalı, öğrenci ve şirket buluşması olarak tanımlanabilir. Bu buluşmanın temel amaçları; öğrencileri ve şirketleri buluşturan ortak bir platform oluşturmak, öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve öğrencilerin sektör hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

CreaTECH+ Online, inovasyonun ana unsurlarından biri olan günümüz teknolojisini tanımlamak ve anlamak için, aynı zamanda da gelişen teknolojik sistemlere karşı ilgiyi artırmak için oluşturulmuş bir etkinliktir. Topluluk, bu etkinlikle birlikte sektörün bilinen isimleri ile inovasyon tutkunlarını bir araya getiriyor.

Bu sene çevrim içi olarak düzenlenecek etkinliğe, 22 Mayıs 2021 ve 23 Mayıs 2021 tarihlerinde katılım sağlayabilirsiniz. Bu etkinliğe kayıt olmak için ilgili bağlantıya göz atmayı, daha ayrıntılı bilgi edinmek ve etkinlik akışını öğrenmek için de burayı ziyaret etmeyi unutmayın.

İYTE İnovasyon Topluluğu Kimdir?

İYTE İnovasyon Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde kurulmuş, inovasyonu ilke edinmiş ve yenilikçi fikirleri hedef alan bir topluluktur. Toplulukta sürekli yenilik esaslı; daha aktif, etkili ve profesyonel çalışma ana amaçtır. Bu doğrultuda da inovasyonu enstitüde temsil etmekteler.

Topluluğun hedefi; enstitüde inovasyon kültürünü yaymak, benimsetmek ve yenilikçi fikirlere sahip bireyler yetiştirmek; fikirlere gerekli altyapıyı sağladıktan sonra bunları projeye dökmektir. Bu amaçla Türkiye’de ilk kurulan inovasyon topluluğu olan topluluğun, okulumuz İYTE’de teknik eğitimler, seminer, konferans, teknik gezi, panel, fikir üretme toplantıları, şirket görüşmeleri ve teknik projeler gibi birçok etkinlik ve proje düzenlemekte; hangi sektör olursa olsun kendisine bir şeyler katmış bireyler yetiştirmektedir.