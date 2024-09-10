Yerli Oyun Şirketi Cypher Games, 10 Milyon Dolar Yatıtım Aldı

Türkiye'nin mobil oyun pazarındaki payı ve başarılarının sayısı her geçen gün artıyor. Peak Games ve Dream Games gibi örneklerin ardından şimdi de İstanbul merkezli yerli mobil oyun şirketi Cypher Games, adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. İmkanlarını artırmak için bir süredir çalışan şirket, tam 10 milyon dolar yatırım aldı. İşte detaylar!

Cypher Games, 10 Milyon Dolar Yatıtım Aldı

Türkiye, mobil oyun pazarında oldukça önemli bir konuma sahip. Adını dünya çapında duyuran pek çok şirket çıkaran ülkemiz, yeni başarı hikayelerinin adresi olmayı da sürdürüyor. Bunun son örneği İstanbul merkezli Cypher Games cephesinden geldi.

Şirket, Raine Group liderliğinde gerçekleşen tohum yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcılar arasında Activision Blizzard'ın ve King'in eski yöneticileri gibi oyun sektörüne etki etmiş pek çok isim yer aldı. Yatırım sonrası kaynakları artan Cypher Games'in hedefi ise oldukça basit.

Şirket, ilk etapta ekip üyesi sayısını artıracak ve bu ekibi 2025'in ilk yarısında çıkaracağı oyunu kusursuzlaştırmak için kullanacak. Konuyla ilgili Cypher Games kurucu ortağı ve CEO'su Anıl Şimşek, “Son iki yıldır doğru ürünü tanımlamaya ve en iyi şekilde geliştirmeye odaklandık. Şimdi bu yatırım ile global pazara çıkışımızı hızlandıracağız.” dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de Peak Games ve Dream Games gibi başarı hikayelerinin yazılmasının arkasındaki asıl neden ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.