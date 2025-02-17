Şaşırtan Başarı: Days Gone Remastered Daha Çıkmadan Rekora Koşuyor

2025 yılının ilk State of Play etkinliği 13 Şubat TSİ 01.00'de yapıldı. Bu etkinlikte pek çok duyuru yapıldı. Bunlar arasında Days Gone Remastered da vardı. Yıllar önce piyasaya sürülen oyunun remastered sürümü beklenmedik bir başarının altına imza attı.

Days Gone Remastered'a Yoğun İlgi Gösteriliyor

Days Gone Remastered PlayStation mağazasının ön sipariş listesinde önemli bir başarı elde etti. ABD'de PlayStation mağazası üzerinden en çok ön sipariş verilen oyunlar listesinde 8. sırada konumlandı.

Dokuzuncu sırada Metal Gear Solid Delta Snake Eater, onuncu sırada ise PGA TOUR 2K25 bulunuyor. Listenin zirvesinde Monster Hunter Wilds, ikinci sırada Monster Hunter Wilds'in Premium Deluxe isimli sürümü, üçüncüü sırada Elden Ring Nightreign yer aldı.

Remastered sürümü PlayStation 5 Pro ve VRR desteğine sahip olacak. Bu sürümde Horde Assault, Survival Arcade, Permadeath ve Speedrun isimli yeni oyun modlarını göreceğiz. Remastered ayrıca grafik iyileştirmeleri, yeni erişilebilirlik özellikleri, gelişmiş fotoğraf modunu da içerecek.

Days Gone Nasıl Bir Oyun?

Bend Studio tarafından geliştirilen Days Gone 2019 yılının nisan ayında PlayStation 4, 2021 yılının mayıs ayında ise PC platformu için satışa sunuldu. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyun zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor.

Oyunda zombilerin yanı sıra kötü niyetli insanlara karşı da mücadele etmemiz gerekiyor. Ganimet avcısı Deacon St. John'u kontrol ettiğimiz yapımda motosiklet ile yolculuğa çıkıyoruz.

Days Gone Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Days Gone Remastered 25 Nisan 2025 tarihinde 49,99 dolar fiyat etiketiyle Playstation 5 için satışa sunulacak. Days Gone'un PlayStation 4 sürümüne sahip olan kişiler 10 dolar karşılığında remastered'a sahip olabilecek. PC oyuncuları ise 25 Nisan'da çıkacak Broken Road isimli DLC aracılığıyla yeni içeriklere erişebilecek.