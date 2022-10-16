Mars'ın Ay'ı Deimos, Jüpiter'i Gölgede Bıraktı (Video)

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express'i muhteşem bir olayı kameraya kaydetti. Nadir görülen olay 2022 yılının Şubat ayında Mars Express, Jüpiter ve uydularını gölgede bırakırken Mars'ın Ay'ının görüntülerini çektiğinde meydana geldi.

Bu olay oldukça nadir bir olay ve uzayda bazı şeylerin nasıl mükemmel bir şekilde hizalanabileceğini gözler önüne seriyor. Mars Express, 2003'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönüyor ancak Mars'ın Ay'ı Deimos'un hizasını ilk kez daha doğru bir şekilde belirleyebildik.

YouTube'da paylaşılan videoda Mars uydusu, Jüpiter ve çeşitli uydularını gölgede bırakırken görülüyor. 80'den fazla görüntüden oluşan nefes kesici manzara, ESA web sitesinde paylaşıldı.

Bu Tutulma Oldukça Nadir Gerçekleşiyor

Yine de Deimos ve Phobos'un yörüngelerini takip etmek kolay değil. Mars'ın uydularından daha küçük olan Phobos, gezegene son derece yakın bir yörüngede dolanıyor ve sürekli olarak ona doğru hareket ediyor. Deimos ise sürekli olarak ondan uzaklaşıyor.

Tabii ki oradaki herhangi bir tutulma gibi hepsi perspektife bağlı ancak ESA, böyle bir hizalanmanın nadir olduğunu çünkü hizalamanın gerçekleşmesi ve Mars Ayı'nın Jüpiter ve uydularıyla hizalanması için Deimos'un Jüpiter'in uydularıyla tam olarak aynı yörünge düzleminde olmasını gerektirdiğini söylüyor.

Video, Mars Express'in Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası tarafından çekilen bir dizi görüntüden canlandırılmıştır. Orion Nebulası'nın kalbinin bazı muhteşem görüntülerini veren yeni James Webb Uzay Teleskobu kadar güçlü değil. Yine de grenli çözünürlüğüne rağmen videoyu izlemek ve Mars'ın Ay'ı Jüpiter'i gölgelerken etkilenmemek zor.