Dell, ofis çalışanlarını ve sık sık çevrim içi toplantılara katılan kullanıcıları hedefleyen yeni kulaklık serisini tanıttı. Pro Headsets adıyla duyurulan seri, üç kablosuz ve iki kablolu olmak üzere toplam beş modelden oluşuyor. Serinin en gelişmiş modeli, tek şarjla 115 saate kadar dinleme süresi sunuyor.

Dell Pro Headsets'in Özellikleri Neler?

Özellik Pro 7 Wireless ANC Pro 5 Wireless ANC Pro 3 Wireless ANC Pro 5 Wired ANC Pro 3 Wired Model kodu WL727 WL527 WL327 WH527 WH327 Bağlantı Kablosuz Kablosuz Kablosuz Kablolu Kablolu Gürültü engelleme Dinamik ANC Dinamik ANC ANC Hibrit ANC Pasif Mikrofon Yapay zea destekli Yapay zeka destekli Yapay zeka destekli Yapay zeka destekli Yapay zeka destekli Pil ömrü 115 saate kadar 95 saate kadar 75 saate kadar Gerekmiyor Gerekmiyor Bluetooth 6.0 6.0 6.0 Yok Yok Değiştirilebilir pil Var Var Var - - Değiştirilebilir kulak yastığı Var Var Var Var Var

Dell'in Yapay Zeka Destekli Mikrofonları Nasıl Çalışıyor?

Beş modelde de yapay zeka destekli gürültü engelleme mikrofonları mevcut. Dell, bu teknolojiyi 500 milyondan fazla ses örneğiyle eğittiğini belirtiyor. Sistem, konuşma sırasında insan sesini arka plandaki gürültülerden ayırıyor. Örneğin bilgisayar başında toplantıya katıldığınızda klavye sesleri, çevredeki insanların konuşmaları ve ofis gürültüsü karşı tarafa daha az ulaşıyor.

Mikrofon, konuştuğunuz kişinin sesini diğer seslerden ayırarak daha anlaşılır bir görüşme deneyimi sunmayı hedefliyor. Dell'in sunduğu Super Wideband Audio desteği ise sesin 100Hz ile 14kHz arasındaki frekans aralığında iletilmesini sağlıyor. Bu sayede konuşmaların daha doğal ve anlaşılır duyulması amaçlanıyor.

ANC, Dell Pro Headsets'in Hangi Modellerinde Var?

ANC yani aktif gürültü engelleme, kulaklığın dışarıdaki sesleri mikrofonlarla algılayıp bunları azaltacak karşı ses dalgaları üretmesiyle çalışıyor. Özellikle klima, motor ve ofis uğultusu gibi sürekli seslerin daha az duyulmasını sağlıyor. Dell, ANC özelliğini üç kablosuz modelin tamamına eklemiş. Modeller arasında kullanılan teknolojiler ise farklı:

Pro 3 Wireless ANC: Standart ANC teknolojisi kullanıyor.

Standart ANC teknolojisi kullanıyor. Pro 5 Wireless ANC: Ortam koşullarına göre kendini ayarlayan dinamik ANC sunuyor.

Ortam koşullarına göre kendini ayarlayan dinamik ANC sunuyor. Pro 7 Wireless ANC: Dinamik ANC teknolojisini destekliyor.

Dinamik ANC teknolojisini destekliyor. Pro 5 Wired ANC: Kablolu bağlantıya rağmen hibrit ANC özelliğine sahip.

Kablolu bağlantıya rağmen hibrit ANC özelliğine sahip. Pro 3 Wired: Aktif gürültü engelleme yerine kulak yastıklarının sağladığı fiziksel yalıtımı kullanıyor.

Dinamik ANC, çevredeki sesleri sürekli analiz ederek gürültü engelleme seviyesini saniyede 1.000'den fazla kez ayarlayabiliyor. Örneğin sessiz bir odadan kalabalık bir ofise geçtiğinizde kulaklık da yeni ortama göre gürültü engelleme seviyesini değiştiriyor.

Pro 7 Wireless ANC Modelinin Farkı Nedir?

Serinin en üst modeli Pro 7 Wireless ANC (WL727), diğer dört kulaklıkta bulunmayan bazı özelliklere sahip. Bunlardan biri "AI Conversation Focus" olarak adlandırılıyor. Bu özellik, gürültü engelleme çalışırken yakınınızdaki insanların konuşmalarını da duyabilmenizi sağlıyor. Örneğin toplantı sırasında yanınıza bir çalışma arkadaşınız geldiğinde onunla konuşmak için kulaklığı çıkarmanız gerekmiyor.

Pro 7 modelinde Hi-Res Audio desteği de mevcut. Bu teknoloji, desteklenen ses kaynaklarında daha fazla ses ayrıntısı sunmayı hedefliyor. Özelliğin avantajlarından yararlanmak için dinlediğiniz içeriğin de yüksek kaliteli ses desteğine sahip olması gerekiyor.

Kulaklıkta takma ve çıkarma durumlarını algılama özelliği de mevcut. Cihazı çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılabiliyor veya devam eden görüşmede mikrofon sessize alınabiliyor. 3,5 mm ses girişi sayesinde Bluetooth ve USB bağlantısının yanında standart ses kablosuyla da kullanım mümkün.

Dell Pro Headsets Serisinin Pil Ömrü Ne Kadar?

Dell'in açıkladığı değerlere göre kablosuz modeller, ANC kapalıyken oldukça uzun dinleme süreleri sunuyor:

Pro 7 Wireless ANC: 115 saate kadar

115 saate kadar Pro 5 Wireless ANC: 95 saate kadar

95 saate kadar Pro 3 Wireless ANC: 75 saate kadar

Bu süreler ANC kapalıyken yapılan dinleme testlerine dayanıyor. Aktif gürültü engelleme açıkken pil daha hızlı tükeniyor. Telefon görüşmelerinde de dinleme sürelerinden farklı sonuçlar elde ediliyor. Örneğin Pro 3 Wireless ANC, ANC açıkken 20 saate kadar konuşma süresi sunarken Pro 5 Wireless ANC modelinde bu değer 35 saate çıkıyor.

Dell Pro Headsets'in Fiyatı Ne Kadar?

Pro 3 Wired Headset (WH327): 5.141 rupi (2 bin 772 TL)

5.141 rupi (2 bin 772 TL) Pro 5 Wired ANC Headset (WH527): 8.827 rupi (4 bin 760 TL)

8.827 rupi (4 bin 760 TL) Pro 3 Wireless ANC Headset (WL327): 10.888 rupi (5 bin 871 TL)

10.888 rupi (5 bin 871 TL) Pro 5 Wireless ANC Headset (WL527): 14.427 rupi (7 bin 779 TL)

Serinin en gelişmiş modeli Pro 7 Wireless ANC (WL727), 369,99 dolarlık (18 bin 653 TL) fiyatla sunulacak. Serinin en temel modeli eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 5 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir.

Dell Pro Headsets Türkiye'de Satılacak mı?

Şirketin duyurusuna göre ilk dört model belirli bölgelerde satışa sunuldu. Pro 7 Wireless ANC ise 4 Şubat 2027'de gelecek. Ancak Dell, yeni Pro Headsets serisinin Türkiye satış tarihi veya Türkiye fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tabii, Dell'in Türkiye'de resmî olarak faaliyet göstermesi ve bazı üst düzey kulaklıklarını daha önce Türkiye'de satışa sunması, yeni serinin Türkiye'ye gelme ihtimalini artırıyor.

Editörün Yorumu

Dell'in yeni kulaklık serisinde bütün modellerde aynı mikrofon teknolojisine yer vermesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sonuçta iş amaçlı kullanacağınız bir kulaklıkta karşı tarafı iyi duymak kadar kendi sesinizin de net şekilde iletilmesi gerek. Özellikle evden çalışan veya ortak ofislerde toplantılara katılan kişiler için bu özellik günlük kullanımda epey fark yaratabilir.