A101'de ATV Satılacak! Tarih Belli Oldu

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A101'de her hafta düzenli olarak çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen akıllı telefon olabiliyor. Bu hafta ise Volta RA7 Guardian 550L ATV, Hisun VT7 Pro üç tekerlekli elektrikli moped, Volta VM7 üç tekerlekli moped ve Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet satılacak.

A101'de Hisun RA7 Guardian 550L ATV'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 19 Kasım tarihinde Volta RA7 Guardian 550L ATV, 449 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Hisun RA7 Guardian 550L ATV'nin Özelilkleri Neler?

Motor: 550 cc

Çeiş: 2WD / 4WD

Ekran: 7 inç LCD

Taşıma Kapasitesi: 183 kg

Direksiyon: EPS

Azami Tork: 41,5 Nm

Azami Güç: 28,9 kW

Fren Sistemi: Disk fren

550 cc motora sahip olan Hisun RA7 Guardian 550L ATV'de 7 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor. EPS direksiyonun yer aldığı araç 28,9 kW güce sahip. 41,5 Nm tork üretebilen ATV'de disk fren sistemi bulunuyor. Bu arada aracın taşıma kapasitesi 183 kilogram seviyesinde.

A101'de Volta VT7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 19 Kasım tarihinde Volta VT7 Pro, 179 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Volta VT7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 2000W

Batarya Kapasitesi: 76.8V 60Ah

Menzil: 63 km

Şarj Süresi 4-6 saat

Azami Hız: 40 km/sa

Menzil: 63 km

Fren Sistemi: Kampana

Azami Taşıma Kapasitesi 654 kg

Volta VT7 Pro, 2000W motor gücüne sahip. 63 kilometreye kadar menzil sunan üç tekerlekli elektrikli mopedde 76.8V 60Ah batarya kapasitesi mevcut. Araç 4-6 saatte şarj olabiliyor. Kampana fren sisteminin yer aldığı moped 40 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bu arada araç 454 kilogra mazami taşıma kapastiesine sahip.

A101'de Volta VM7'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 19 Kasım tarihinde üç tekerlekli moped Volta VM7, 99 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Volta VM7'nin Özellikleri Neler?

Azami Hız: 37 km/sa

Azami Güç: 1,0 kW

Azami Tork: 3,8 Nm

Menzil: 35 km

Batarya Kapasitesi: 76,8V 20 Ah

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Volta VM7, 37 km/sa hıza ulaşabiliyor. 3,8 Nm tork üretebilen üç tekerlekli moped 1,0 kW azami güce sahip. 35 kilometreye kadar menzil sunan araçta 76,8V 20 Ah batarya kapasitesi mevcut. Bu arada üç tekerlekli moped, 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip.

A101'de VSM Elektrikli Motorlu Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 19 Kasım tarihinde VSM elektrikli motorlu bisiklet 22 bin 990 TL'ye satılacak.

VSM Elektrikli Motorlu Bisikletin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 220W

Menzil: 40 km

Azami Hız: 25 km/sa

Batarya Kapasitesi: 48V 14Ah

Şarj Süresi 6-8 saat

Azami Taşıma Kapasitesi: 85 kg

Fren Sistemi: Kampana Fren

VSM elektrikli motorlu bisiklet 220W motor gücüne sahip. 25 km/sa hıza ulaşabilen bu araç kampana fren sistemine sahip. 6-8 saatte şarj oalbilen elektrikli motorlu bisiklette 48V 14Ah batarya kapasitesi bulunuyor. Bu arada araçta 85 kilogram azami taşıma kapasitesi mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.