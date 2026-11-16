Galaxy S27 Ultra'nın Yeni Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S27 Ultra'nın yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntü, telefonun arka kamera tasarımının nasıl olacağını gösteriyor. Görünüşe göre telefon, serinin önceki modellerinden çok farklı bir arka kamera tasarımına sahip olacak. Galaxy S27 Pro da Galaxy S27 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacak.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Kamera Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S27 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Ayrıca Galaxy S27 Pro'nun Galaxy S27 Ultra ile aynı arka kamera tasarımına sahip olacağı öne sürüldü. Bu iki telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve bir LED flaş yer alacak.

Telefonların yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde dikey olarak konumlanan modül üzerinde üç adet kamera bulunuyor. Bu modülün yanında ise bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor.

Galaxy S27 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu arada Galaxy S26 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Samsung Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 serisinin 2027 yılının Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S27 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Ultra'nın tasarımını çok beğendim. Bence yeni kamera tasarımı, telefonun daha şık bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Bu arada Galaxy S27 serisinde ilk kez bir Pro modeli yer alacak. Bu pro modelinin de Galaxy s27 Ultra ile aynı tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Bu arada 200 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, bu telefonların kaliteli fotoğraf ve video çekebilmesine imkân tanıyacak.