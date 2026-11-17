İnşaat makineleriyle moloz temizlemek kulağa pek eğlenceli gelmeyebilir ama bunu bir oyunda tamamen kendi temponuza göre yaparsanız tam aksini düşünebilirsiniz. Kısa süreliğine bedava dağıtılan Contractor: The Clean Up Part II, size tam da bu deneyimi sunuyor. Terk edilmiş fabrikaları, yıkım alanlarını ve inşaat sahalarını temizlediğimiz bir simülasyon oyunu.

Normalde 100 TL'ye satılan oyun, Epic Games'te an itibarıyla ücretsiz olarak alınabiliyor. Kampanya, 2 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Oyunu bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz sonrasında da oynamaya devam edebileceksiniz. Fakat fırsatı zamanında değerlendiremezseniz oynamak için bu ücreti ödemeniz gerekecek.

Contractor: The Clean Up Part II Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları sevenlere hitap eden Contractor: The Clean Up Part II'de karşımıza çıkan çalışma alanları, yıkım ve inşaat faaliyetlerinden geriye kalan atıklarla dolu. Görevimiz de bu alanları temizleyip yeniden kullanılabilir hâle getirmek. Bunun için kepçe ve yükleyici gibi ağır iş makinelerini kontrol ediyoruz.

Beton parçalarını topluyor, malzemeleri taşıyor ve belirlenen noktalara boşaltıyoruz. Her bölgenin kendine özgü görevleri bulunduğundan işe başlamadan önce alanı incelemek gerekiyor. Çalışma ortamları da birbirinden farklı. Terk edilmiş fabrikalar, endüstriyel tesisler ve büyük yıkım alanları arasında dolaşıyoruz.

Çamurlu zeminler, çökmüş duvarlar ve paslanmış konteynerler de karşılaşacağımız engeller arasında. Oyunun temposu tamamen bizin ne kadar hızlı olduğumuza göre değişiyor. Yani "X sürede şu görevi yapmalısınız" diyerek paniklememize sebep olmuyor. Sürekli zamana karşı yarışmak yerine temizliği kendi hızımızda tamamlayabiliyoruz.

Contractor: The Clean Up Part II Türkçe mi?

Evet, Contractor: The Clean Up Part II Türkçe dil desteğine sahip. Bu da oyunu kendi dilimizde oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Desteklenen diğer diller arasında ayrıca Arapça, Bulgarca, Katalanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca ve Almanca gibi diller bulunuyor.

Contractor: The Clean Up Part II Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci AMD Ryzen 3 1200X veya üzeri Intel Core i5-2500 veya üzeri RAM 4 GB 8 GB Ekran kartı AMD Radeon HD 7850 veya üzeri NVIDIA GTX 960 4 GB veya üzeri DirectX DirectX 12 DirectX 12 Depolama 16 GB 16 GB

Oyunun sistem gereksinimleri çok yüksek sayılmaz. Minimum gereksinim olarak 4 GB RAM ve AMD Radeon HD 7850 ekran kartı yeterli görülüyor. Önerilen sistem gereksinimleri ise 8 GB RAM, NVIDIA GTX 960 4 GB ve dahasını içeriyor.

Editörün Yorumu

Contractor: The Clean Up Part II, ağır iş makinelerini kullanmanın nasıl bir deneyim olduğunu merak edenler için ilgi çekici olabilir. Özellikle bir alanı temizleyip önceki hâlinden tamamen farklı bir noktaya getirmekten keyif alanların hoşuna gidecek bir oynanış sunuyor.

Tabii, beklentiyi de iyi ayarlamak gerek. Bu oyunda sürekli yeni şeyler keşfedemezsiniz. Karşınıza hep hareketli bir görev çıkmaz. Rahat bir oyun deneyimi elde edersiniz. Kontroller sabittir. Bu da bir noktadan sonra tekdüzelik hissine yol açabilir. Eğer bu söylediklerim sizin oyunu denemenizin önünde engel oluşturmuyorsa 100 TL ödemeden bu oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.