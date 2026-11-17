Akıllı saatlerde büyük ekranlar, daha fazla sağlık özelliği ve uzun pil ömrü derken kalın kasalarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Huawei'in yeni akıllı saati ise tam da bu soruna odaklanıyor. Tasarım konusunda özellikle inceliği merkezine alan şirket, şu an Watch Air isimli bir saat üzerinde çalışıyor. Özellikle bilekte yokmuş gibi hissiyat uyandıracak kalınlıkla geleceği öne sürülüyor.

Huawei Watch Air'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Kasa tasarımı Yuvarlatılmış dikdörtgen Kasa malzemesi Tek parça titanyum Kasa kalınlığı 6,9 mm Renk seçenekleri Siyah, gümüş, altın Pil teknolojisi Yüksek silisyum oranlı yığılmış pil Beklenen pil ömrü Yaklaşık 5 gün Sağlık takibi Huawei Watch 6 seviyesinde Spor takibi Huawei Watch GT 7 Pro seviyesinde

Huawei Watch Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Huawei Watch Air, gümüş renkli, köşeleri oval dikdörtgen bir kasa ile gelecek. Sağ tarafta büyük bir çevrilebilir düğme ve ikinci bir fiziksel tuş yer alacak. Diğer kenardaysa iki ince açıklık yer bulunacak. Genel olarak Huawei'in yuvarlak kasalı üst seviye saatlerinden ziyade Watch Fit serisini anımsatan bir tasarımı olacak.

Watch Air, tek parça ve parlak yüzeyli titanyum kasaya sahip olacak. Kalınlığının 6,9 mm olması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Huawei Watch 6, 10,2 mm kalınlığa sahipken Watch D3 ise 11,3 mm kalınlığında. Watch Air'in ölçüsü doğru çıkarsa iki modelden de daha ince olacak. Saatin siyah, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renkle satışa sunulacağı da iddialar arasında.

Huawei Watch Air Sağlık ve Spor Takibinde Neler Sunacak?

Watch Air'in sağlık özelliklerinin Huawei Watch 6 ile aynı seviyede olması bekleniyor. Spor takibinde ise Watch GT 7 Pro'nun sunduğu özelliklere yer verileceği iddia ediliyor. Bu iki modelin farklı kullanım alanlarına odaklandığını düşünürsek Watch Air'in günlük sağlık takibiyle spor aktivitelerini tek saatte buluşturması beklenebilir. Fakat hangi sensörlerin ve spor modlarının kullanılacağı henüz belli değil.

Huawei Watch Air'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei henüz Watch Air'in fiyatını açıklamadı. Cihazın resmî tanıtımı yapılmadığı için satış fiyatı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Titanyum kasa ve ince tasarım, saatin giriş seviyesi modeller arasında yer almayacağına işaret ediyor.

Huawei Watch Air Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'in Türkiye'de birçok giyilebilir cihazı satışta. Bunların arasında pek çok akıllı saat de bulunuyor. Bu detaylar, Watch Air'in Türkiye'ye gelme ihtimalini ciddi ölçüde artırıyor. Fakat şirket henüz Türkiye'de satılıp satılmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadığı için Watch Air'in mutlaka geleceğini söyleyemeyiz.

Editörün Yorumu

Bence Watch Air'de ince tasarıma odaklanılması, özellikle akıllı saatini gün boyunca bileğinde taşıyanlar için avantaj sağlayabilir. Kalın saatlerden hoşlanmayan ve uyurken de saatini çıkarmayan biriyseniz 6,9 mm kasa, cihazı sizin için epey ilgi çekici hâle getirebilir. Sağlık ve spor takibinin mevcut üst seviye modellerle aynı düzeyde olması da cihazın daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayacaktır.