Philips, 27E2G2500G oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. Model, 170Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlüğünün yanında göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen özel bir ekran teknolojisiyle geliyor. 27 inç IPS panel kullanan monitör, oyun oynamanın yanı sıra film izleme ve fotoğraf düzenleme gibi kullanım alanlarına da hitap ediyor.

Philips 27E2G2500G'nin Özellikleri Neler?

Özellik Philips 27E2G2500G Ekran boyutu 27 inç Panel tipi IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme hızı 170Hz Kontrast oranı 1500:1 Parlaklık 300 nit HDR desteği HDR10 sRGB renk kapsamı %100 DCI-P3 renk kapsamı %93 Tepki süresi 0,5 ms MPRT Senkronizasyon Adaptive Sync Bağlantılar DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

Philips 27E2G2500G'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük, 170Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve 0,5 ms MPRT tepki süresi sunuyor. 170Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 170 kez görüntüyü güncellemesini sağlıyor. Bu, özellikle hızlı hareketlerin yoğun olduğu rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor.

MPRT, standart GtG ölçümünden farklı olarak hareketli görüntülerde oluşan bulanıklığı esas alıyor. 0,5 ms oldukça düşük bir değer. Bu da özellikle hızlı sahnelerde hareket bulanıklığının azaltılmasına yardımcı oluyor. Adaptive Sync desteği ise monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyarlıyor. Bu teknoloji, oyun sırasında ortaya çıkabilecek görüntü yırtılmalarını azaltıyor.

Monitör Fotoğraf Düzenleme İçin Uygun mu?

Philips'in yeni monitörü, sRGB'nin yüzde 100'ünü ve DCI-P3'ün yüzde 93'ünü kapsıyor. sRGB, internet içeriklerinde ve günlük dijital kullanımda yaygın olarak tercih edilirken DCI-P3 daha geniş bir renk aralığı sunuyor ve özellikle film içeriklerinde kullanılıyor. Bu değerler, monitörün fotoğraf düzenleme ve video izleme gibi işler için yeterli bir renk kapsamına sahip olduğunu gösteriyor.

Philips 27E2G2500G'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Philips 27E2G2500G'nin bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor. Bu bağlantılar sayesinde monitör bilgisayarların yanı sıra oyun konsollarıyla da kullanılabiliyor. DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 desteği, farklı cihazları bağlama konusunda esneklik sağlıyor. Böylece kullanıcılar bilgisayar ve konsol arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Philips 27E2G2500G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Philips, çok şık bir tasarıma sahip olan yeni monitörü 27E2G2500G'yi Çin'de 849 yuan fiyatla satışa çıkardı. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 427 TL'ye denk geliyor.

Philips 27E2G2500G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27E2G2500G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Philips 27E2G2500G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Philips 27E2G2500G'nin özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi özellikle çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Adaptive Sync özelliği de oyunlar için oldukça önemli çünkü ekran yırtılması ve anlık takılma gibi olası sorunları minimum düzeye indiriyor.