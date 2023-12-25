DevFest on Campus Etkinliğine Sayılı Günler Kaldı: Hemen Kayıt Yaptırabilirsiniz!

2019’dan beri her ay düzenli olarak etkinlikler düzenleyerek güncel konuları ele alıp, katılımcıları ile paylaşan DevFest on Campus'ün bu sene gerçekleştireceği etkinliğe sayılı günler kaldı.

Yılın son çeyreğinde düzenlenen ve büyük ilgi gören Yazılım Zirvesi etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük katılım ve ilgi toplamayı hedefliyor.

Yazılım Zirvesi, GDSC ve Anka topluluklarında yer alan kişiler tarafından organize edilen Mobile, AI/ML, Cloud, Design, Web gibi daha birçok alanda teknik sunumların, eğlenceli networking etkinliklerinin yer aldığı konferans serisidir.

DevFest on Campus 28 Aralık'ta Kapısını Açıyor!

Devfest'in bu seneki etkinliğinde uzman konuşmacılar kariyerlerinden edindikleri tecrübeleri, sektördeki gelecek trendlerini ve yazılım geliştirmede kullanılan en yeni teknolojileri paylaşacaklar.

Etkinlikteki konuşmacılar ve yapacakları konuşmaların konu başlıkları şu şekildedir:

Uğur Umutluoğlu - Yazılım Kariyeri İçin Doğru Alanı Seçmek

Cihan Özhan - Güvenli Yazılım Geliştirme

Kariyer Yolculuğunda Fırsatları Değerlendirmek

Murat Yücedağ - Yazılımcının Yol Haritası

Levent Kantaroğlu - Flutter İle Limitleri Zorlamak

Caner Türe - Android Journey

Burak Selim Şenyurt - Yazılımcı 4.0

Emre Savcı - Yazılım Üzerine Kariyer Haritası

Gerçekleştirilecek zirve sürpriz eğlence ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan kişilere ayrıca sertifika da verilecek. Eğer siz de yılın en iyi son etkinliği olan DevFest on Campus'e katılmak isterseniz kayıt formuna buradan ulaşabilrsiniz.