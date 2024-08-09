Digital Brain Teknolojileri Yenilikçi Veri ve Yapay Zeka çözümleriyle Türkiye'de

Veri ve yapay zeka teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunmak amacıyla kurulan Digital Brain Teknolojileri, Türkiye pazarında faaliyetlerine başladığını duyurdu. İşte ayrıntılar!

Digital Brain Teknolojileri: Yapay Zeka ve Dijital Dönüşümde Türkiye'nin Yeni Gücü

Veri ve yapay zeka alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Ayhan Demirci'nin, yurtiçi ve yurtdışında önemli kurumlarda üstlendiği yöneticilik görevlerinden elde ettiği bilgi birikimiyle, Merit Grup’un yatırım ortaklığıyla kurulan Digital Brain, kurumların yapay zeka ve dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik etmeyi; daha hızlı, verimli ve yenilikçi iş modellerine ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Digital Brain Teknolojileri, veri ve yapay zeka alanında geliştireceği ürün ve servisler, bu alandaki teknoloji devleriyle kurduğu uluslararası iş ortaklıkları ve AI mükemmellik merkezleriyle global bir marka olmayı amaçlıyor.

Digital Brain Teknolojileri CEO'su ve Kurucu Ortağı Ayhan Demirci, şirketin Türkiye’de faaliyete başlama sürecini değerlendirirken, “Yapay zeka alanında edindiğimiz büyük saha tecrübemizi müşterilerimizle buluşturarak, yapay zeka ile değer üretmelerine, farklaşmalarına destek olmak, Türkiye’yi veri ve yapay zeka yerel bulut servisleriyle tanıştırmak istiyoruz” dedi.

Ayhan Demirci, müşterilerinin veri ve yapay zeka dönüşüm programlarını, ‘insan ve kültür’, ‘veri ve teknoloji’, ‘yapay zeka iş senaryoları’ alanlarında açacakları başlıklar ve birlikte atacakları doğru adımlarla hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayhan Demirci, “Yapay zeka ve bulut bilişim alanında Türkiye'deki şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de verinin ülkemizde kalması ve kritik altyapılar regülasyonları gereği, uluslararası büyük bulut sağlayıcılarıyla çalışmakta zorlanmalarıdır. Bu nedenle, Digital Brain Teknolojileri olarak, Saas tabanlı veri ve yapay zeka yerel bulut çözümleri sunarak, şirketlerin bu endişeleri aşmasına yardımcı olmayı ve onların sadece yapay zekayla iş süreçlerinde değer üretmeye odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İş ortaklıkları ve yenilikçi çözümler

Şirketin iş ortakları arasında MEXT ve Confluent gibi önemli markalar yer alıyor. Ayhan Demirci, Dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezi MEXT ile yaptıkları yakın çalışmalar ve iş ortaklığı hakkında şunları söyledi, “MEXT ile Türkiye sanayisinin yapay zeka dönüşümü konusunda partnerlik yapmaktan gurur duyuyoruz.

İş birliği kapsamında yapay zeka alanında birlikte yapacağımız çalışmalarla, ‘Dijital Türkiye’, ‘Yapay Zeka Türkiye’ yolculuğunda birlikte somut adımlar atacağız.” Demirci ayrıca, MEXT'in, AI - Yapay Zeka EDIH konsorsiyum (Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri - ADİM/ EDIH ağı) koordinatörlüğüne hak kazanmasının, bu çalışmaları daha da hızlandıracağını ve Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşümünde öncü olmasını sağlayacağını ekledi.

Küresel bilişim pazarının önde gelen şirketleri arasında yer alan Confluent ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Türkiye’de ilk defa ‘Enterprise Confluent Kafka’ servisinin bulut Saas tabanlı olarak devreye alınması sağlanacak. Bu gelişmiş yerel bulut servisi sayesinde müşteriler, gerçek zamanlı büyük veri akışlarını yönetebilecek ve geliştirilecekleri iş senaryolarıyla sektörlerinde fark yaratabilecekler.

Digital Brain, veri, yapay zeka, servis ve bulut hizmetlerini geniş bir endüstriyel skalada sunmayı planlıyor. Şirket, bankacılık, üretim, enerji, e-ticaret, dijital pazarlama, holding yönetimleri ve KOBİ’ler gibi farklı sektörlere odaklanarak, müşterilerine katma değer sağlayan çözümler sunmayı hedefliyor.

Confluent Kafka servisi

Digital Brain, Türkiye’de ilk kez sunulacak olan Confluent Kafka servisiyle, bulut tabanlı gerçek zamanlı bir veri ve analitik platformu sunuyor. Bu hizmet sayesinde şirketler, verilerini güvenli bir şekilde Türkiye’de tutarken, gerçek zamanlı analitik kullanım senaryolarını hızlı, güvenli ve güvenilir bir şekilde hayata geçirebilecekler.

Açık kaynak kodlu Apache Kafka’ya göre Enterprise Confluent Kafka platformu üzerinde, veri akışlarını yönetmek ve iş süreçlerinde yapay zeka ile değer yaratmak, hem daha kolay, hem de güvenli ve regülasyonlara uyumlu hale geliyor olacak. Bu özellikler, şirketlerin veri yönetimi ve analitiğinde en son teknolojileri kullanarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak.

Özelleştirilmiş AI hizmetleri

Digital Brain, Türkiye’nin büyük grupları ve şirketlerinde geliştirdiği değer yaratan uygulamalardan aldığı güçle ‘LLM You’ ve ‘AI You’ yaklaşımlarıyla, müşterilerine özelleştirilmiş AI çözümleri sunuyor. LLM (Large Language Model) gibi ileri seviye dil işleme yeteneklerine sahip yapay zeka modelleri ile desteklenen bu servisler arasında; AI asistanlar, sürekli öğrenen ve şirket verileriyle özelleşen LLM’ler ve Generative BI çözümleri yer alıyor. Şirket ayrıca, rol ve persona bazlı yapay zeka öğrenme patikaları ile müşterilerinin insan ve kültür tabanlı dönüşümlerine destek oluyor.

Bulut yerel veri ve yapay zeka servisleri

Digital Brain Teknolojileri, Türkiye’de ilk kez sunulacak SaaS tabanlı yerel bulut veri ve yapay zeka servisleri ile müşterilerinin modern veri ve yapay zeka teknolojilerine hızlı, güvenli ve daha az maliyetle sahip olmasını sağlıyor olacak. Veriler Türkiye’de yönetilirken, sadece yapay zeka ile değer üretmeye odaklanılacak, yapay zeka dönüşümleri hızlandırılarak şirketler sektörlerinde hızla farklılaşacak.

Digital Brain Teknolojileri, stratejik veri ve yapay zeka alanında, yerel bulut platform servislerinden yapay zeka ürün, servis ve teknolojileri geliştirmeye, insanı merkeze alan yapay zeka gelişim patikalarından, yapay zeka uygulamalarının üretimde değer üretmeye devam etmesine kadar Türkiye’nin AI dönüşümünü hızlandıracak uçtan uca çözümler sağlıyor.