Digital Week İzmir’e Geri Sayım Başladı!

İzmir, teknoloji ve dijital inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyor. Dijitalleşmenin ve teknolojinin iş dünyasına kamuya ve topluma etkilerini tartışmak, yenilikçi çözümler sunmak ve trendlere ışık tutmak amacıyla bu yıl ilk kez İzmir'de düzenlenecek teknoloji, dijital dönüşüm ve iş dünyası etkinliği Digital Week için geri sayım başladı. İşte detaylar!

Dijital Çağda Özgürlük ve Yenilik Konularının Ele Alınacağı Digital Week İzmir için Geri Sayım Başladı!

Yerel ve uluslararası düzeydeki uzmanları, girişimcileri, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek Digital Week 18- 19 Ekim tarihlerinde İstinyePark İzmir’de İstinyeArt alanında gerçekleştirilecek.

Digital Week İzmir etkinliği, teknoloji, dijital inovasyon ve geleceğin trendlerini keşfetmek isteyen herkes için önemli bir buluşma noktası olacak. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Desem), Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark (Depark), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve İzmir BilimPark etkinliği katılımcı kurumlar arasında yer alıyor.

İlham verici konuların, başarı hikayelerinin Türkiye ve dünya gündemini şekillendiren gelişmelerin yer aldığı Digital Hall’de yapay zekadan hikaye anlatıcılığına, ekonomiden dijital dünyanın geleceğine dair bir çok konu ele alınacak. Ayrıca Digital Week İzmir’de bu yıl Esenworks Academy eğitimleri ile farklı sektör ve yaş grubundan katılımcıları konularında uzmanlarla bir araya getirecek.

Digital Week İzmir, özgürlük ve yeniliğin buluşma noktası olacak

Digital Week İzmir, bu yıl 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu’nun 102. yıldönümünü anlamlı bir şekilde taçlandırmış olacak. Dijital Reklamcılar Derneği (DRD) Başkanı Alican Esen’in öncülüğünde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, İzmir'in özgürlük mücadelesinin modern teknoloji ile buluştuğu bir platform olarak da öne çıkacak.

Esen, “Digital Week İzmir, İzmir'in tarihindeki önemli bir dönüm noktası olan 9 Eylül'ün ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. İzmir’in özgürlük mücadelesinin bize kattığı ilham, dijital dünyada daha ileriye gitmemize yardımcı olacak.

Bu yılki etkinlikte, dijital inovasyon ve teknolojinin gücünü bir kez daha vurgulayarak, gençlerimize ve sektör profesyonellerimize özgürlük ve yenilik dolu bir vizyon sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bu özel etkinliği şimdiden ajandanıza not etmeyi unutmayın!