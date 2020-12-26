Dijital Sağlık Pasaportu Dönemi Başlayabilir!

Yurt dışı uçuşlarda dijital sağlık pasaportu zorunlu mu olacak? Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Tuğba Hacıbayramoğlu tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Dijital Sağlık Pasaportu Nedir, Ne Zaman Başlayacak?

Yeni tip koronavirüs aşılarının geliştirilmesi ile beraber insanların kafasında “Yurt dışı uçuşlarda koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?”gibi birtakım sorular oluşmuştu. Enuygun Seyahat Analisti T​​​​​​​uğba Hacıbayramoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışı uçuşlarında bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs aşısı ve hastalıkla ilgili bilgilerin yer aldığı veriler olmadan giriş izni vermeyebileceğini söyledi.

Yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülkenin COVID-19 aşısı zorunluluğu isteyebileceğini ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabileceğini belirten Hacıbayramoğlu, “Hava yolu firmalarından gelen talep doğrultusunda bu konuda çalışmalar hızlandı. Kişilerin yurt dışı uçuşlarında pasaportlarının yanında sağlık bilgilerini gösteren dijital bir sağlık pasaportu daha olacak. ifadesini kullandı. Burada hastalık ile ilgili PCR testi, antikor testi ve aşı ile ilgili veriler yüklenecek ve sınır kapılarında bunun kontrolü yapılacak” dedi.

Hacıbaayramoğlu, yaptığı açıklamada, “United Airlines geçtiğimiz aylarda Londra Heatrow ve New Jersey Newark Liberty Havalimanı’nda sağlık pasaportu ya da orijinal adıyla CommonPass uygulamasını test etmişti. United Airlines, JetBlue ve Lufthansa Havayolları da bu uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor. Zamanla uygulamaya aşı bilgileri ile kişilerin diğer sağlık bilgilerinin de eklenmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Hacıbayramoğlu, “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sağlık bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanıp paylaşılmasıyla uluslararası hava yolu taşımacılığının yeniden eski günlerine dönmesini planlıyor. Ülkelerin taleplerine göre PCR testleri, aşı bilgileri gibi tüm bilgiler içerisine yüklenecek” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: