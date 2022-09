iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada Özelliği Tüm Android Telefonlara Geldi

Apple'ın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i yalnızca güncellenmiş donanım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda en üst düzey iPhone'lara yeni bir yüz getiriyor. Dinamik Ada özelliği tanıtılmasından bu yana övgü ve eleştiriler aldı ve sadece bir yazılım parçası olduğu için Android telefonlarda ortaya çıkması sadece zaman meselesiydi. Artık Jawomo'nun dynamicSpot'u sayesinde, siz de akıllı telefonunuzda akıllı bir bildirim deneyimine sahip olabilirsiniz.

Geliştiricinin şu anda beta sürümünde olan en son uygulaması, Apple'ın Dinamik Ada'sının en iyi özelliklerinden bazılarını içeriyor ancak aynı zamanda bazı özelleştirme seçenekleri de sunuyor. dynamicSpot ile ekranınızda ne tür bildirimlerin görüneceğini ayarlama olanağına sahip olacaksınız. Ayrıca konumunu, boyutunu ve ayrıca kenarların ne kadar yuvarlak göründüğünü değiştirmek gibi dynamicSpot'un görünümünü değiştirme seçeneğine de sahip olacaksınız.

Dinamik Ada Artık Android Telefonlarda

Daha fazla işlevsellik arıyorsanız uygulamanın 4,99 dolar'dan sunulan profesyonel sürümü de var. Ücretli sürüm, kullanıcıya dinamikSpot'u kilit ekranında gösterme ve tek dokunuş ve uzun basma eylemlerine erişim sağlama gibi yeni özelliklerin kilidini açıyor.

Bilmeyenler için uygulamayı geliştiren Jawomo, Samsung ve OnePlus cihazları için AOD bildirim ışığı uygulamalarından ve ayrıca Bixby özelliğinden sorumlu olan uzun süredir bu sektörde yer edinmiş bir geliştiricidir.

Tekrardan belirtmek gerek, uygulama şu an beta sürümünde, yani her şey mükemmel çalışmayabilir. Geliştirici, animasyonların tutarlı bir şekilde düzgün olmayabileceğini ve uygulama uyumluluğuyla ilgili bazı sorunlar olabileceğini paylaşıyor ancak çoğunlukla, gerçekleştirilen testlerde her şey yolunda gibi görünüyor.

Merak ediyorsanız siz de Google Play Store'da bulunan beta sürümünü deneyebilirsiniz.