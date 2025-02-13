Discord Açıldı mı? Haber Sayfaları Size Neden Yalan Söylüyor?

Discord açıldı mı? Kuşkusuz bu soru son birkaç saattir pek çoğunuzun aklını kurcalıyor. Discord'a girmeye çalıştığınızda erişemiyor ama en sevdiğiniz haber sayfaları, gazeteci ve sosyal medya hesaplarında "YASAK KALKTI" başlıklı içerikler okuyorsunuz. Peki bu durumun nedeni ne, Discord yasağı kaldırıldı mı? İşte detaylar!

Discord Açıldı mı? Discord Yasağı Kaldırıldı mı?

İlk olarak "Discord yasağı kaldırıldı mı? sorusuna yanıt vererek başlayalım. Hayır, Türkiye'de Discord için uygulanan erişim engeli kaldırılmadı. Ülkemizde 9 Ekim 2024'ten bu yana erişilemez olan platform hala yasaklı durumda.

BTK'nın Site Bilgileri Sorgu Sayfası'na baktığımızda da "discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ibaresinin hala durduğunu görebiliriz. Eğer yasak kalkmış olsaydı burada "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı" yazmalıydı.

Peki "Discord açıldı mı?" sorusunun cevabı hayır ise onlarca gazeteci, haber sayfası ve sosyal medya hesabı neden bu haberi "kendilerinden bu kadar emin bir şekilde" yaydılar. Bunun nedeni ne yazık oldukça basit; tıklama. İster bir linke tıklayın, isterseniz paylaşımı beğenin, isterseniz içeriği bir arkadaşınızla paylaşın ya da normalden daha fazla o ekranda kalın... Bu hesapların hepsi sizin üzerinizden öyle ya da böyle bir kazanç elde ediyor.

Pek çoğu için bir içeriğin doğruluğu ya da doğrulanabilirliği önemli değil. Henüz emin olmadıkları bir konu için de etkileşimi düşüreceği için "iddia" ifadesi kullanmıyor, size sanki gerçekleri söylüyormuş gibi birbirlerinden gördükleri içerikleri "kopyalıyorlar". Discord yasağı örneğinde de olduğu gibi eğer ortada "bir delinin kuyuya taş atması" varsa paylaşımlarını siliyorlar.

Bu nedenle sosyal medya akışınızı yenilerseniz Discord yasağı ile ilgili paylaşımların azaldığını ve silindiklerini göreceksiniz. Bu doğrultuda daha güvenilir kaynakları takip etmek ya da bu hesapların paylaştığı her şeye inanmamak pek çoğunuz için en doğru karar olacaktır.