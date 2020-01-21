Disintegration Kapalı Beta Test Fragmanı Yayınlandı

Bu ay içerisinde Disintegration için iki farklı beta testi düzenlenecek. Private Division ve V1 Interactive, başlangıç öncesinde ilk beta testi için bir fragman yayınladı.

Disintegration için düzenlenecek olan beta testleri, 28 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında kapalı çok oyunculu teknik beta testi ve 31 Ocak - 1 Şubat 2020 tarihleri arasında da açık beta testi olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Eğer kapalı çok oyunculu teknik beta testine de katılımda bulunmak isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Her iki testte, kullanıcılar Retrieval ve Control modlarını deneme fırsatı bulacaklar. Her ikisi de takım çalışmasına dayalı olacak. Retrieval modunda bir takım kendilerine emanet edilen bir yükün teslimatını gerçekleştirmek için çaba sarf ederken diğer ekip ise savunmada olacak. Control ise galibiyete giden yolda en fazla bölgeyi kontrol altında tutmaya dayalı bir oynanış sunacak.

Ayrıca nihai oyunda, toplamda yedi farklı ekip bulunacak ama beta testlerinde bunlardan sadece ikisini seçebileceksiniz: Tech Noir ve Warhedz.

Private Division ve V1 Interactive tarafından yayınlanan kapalı çok oyunculu teknik beta testi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.