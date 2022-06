Disney Plus'ta Yayınlanacak Olan Recep İvedik 7'den İlk Görseller Yayınlandı

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. Birçok yerli ve yabancı içeriği üyelerine sunan Disney Plus, Türkiye'de gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin yeni filmini sevenleriyle buluşturacak.

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı.

Uzun zamandır heyecanla beklenen ve 14 Haziran'da kullanıcılarıyla buluşan Disney Plus, yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği Recep İvedik 7 filmi çok yakında sadece Disney Plus'ta yerini alacak.

Recep İvedik 7 Konusu

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacak.