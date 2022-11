DJ Khaled, Airbnb'de Ayakkabı Odasını Kiralayacak: Fiyatı Şaşırtıcı!

Yurtdışında Airbnb için pek çok özel hizmetin açıldığına şahit olmuştuk. Bu seferki ise DJ Khaled'in hayranlarını spor ayakkabı krallığı olarak adlandırdığı odasını ilgilendiriyor. DJ Khaled'in bu ayakkabı odasında kalmak sanıldığı kadar da pahalı olmayacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre DJ Khaled, geçtiğimiz günlerde Nike'ın Air Jordan 5 modeli için bir anlaşma gerçekleştirdi ve şirketin marka yüzlerinden biri oldu. Bu kapsamda spor ayakkabılarla dolu odasını Airbnb'de hayranlarına açmayı planlayan DJ Khaled, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

DJ Khaled'in Spor Ayakkabı Odasının Geceliği 11 Dolar

5-6 Aralık tarihleri boyunca yalnızca iki gece için konaklanılabilir olacak olan spor ayakkabı odasının gecelik ücreti 11 dolar olacak. Odanın konaklaması yalnızca odayla kısıtlı değil. DJ Khaled'in belirttiğine göre banyo ve yüzme havuzunun yer aldığı salonlara da erişim mevcut olacak. Odayı tutan misafirler, DJ Khaled'in restoranı The Licking Miami Gardens'ta bir akşam yemeğinde de konuk edilecek.

Konaklamanın dışında odayı tutan kişilere DJ Khaled'in anlaşma kapsamındaki yeni "We The Best" Air Jordan 5 ayakkabılarından bir çift hediye edilecek.

Odanın ilanına Airbnb üzerinden ulaşmak mevcut. Rezervasyonlar 29 Kasım saat 21:00'de açılacak.