Dubai'de Görülen Doğal Uydular İnsanları Şaşkına Çevirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hope (Umut) isminin verildiği uzay aracı Mars yörüngesine başarılı bir biçimde yerleştirildikten sonra Mars görevini kutlamak isteyen BAE Medya Ofisi tarafından Dubai semalarına gezegenin doğal uyduları yansıtıldı. Bu kutlama niteliğinde yapılan yansıtmadan haberi olmayan kişilerin çoğunu şaşkına çevirdi.

Yansıtılan Doğal Uydular, İnsanları Oldukça Şaşırttı

BAE Medya Ofisi, Hope adlı uzay aracının Mars'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirilmesini kutlamak için Dubai semalarına gezegenin iki doğal uydusunun bir görüntüsünü yansıttı. Medya ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın Phobos ve Deimos uydularının görüntüsü, ülkede daha önce hiç kullanılmamış bir teknoloji ile yansıtıldı.

Medya ofisinin bu tür bir teknoloji kullanmasındaki neden, görüntünün gökyüzünde mümkün olduğunca gerçekçi bir biçimde durmasını ve uyduların uzun bir mesafeden de görülebilmesi sağlamaktı. Bunun yapılabilmesi için 100 metrelik vinçler ile 40 metrelik büyük bir perdeye başvuruldu.

Uzay aracının Mars atmosferine yerleştirmesine yönelik düzenlenen kampanyanın amacının farkındalık yaratmak olduğu söylendi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Buradaki fikir, herkesin, Umut Sondası'nın 800 milyon kilometre uzakta ne gördüğünü anlamasını sağlamaktı" ifadeleri kullanıldı.

BAE Hükümeti Medya Ofisi'nin yöneticilerinden biri olan Khaled Alshehhi, "Mars görevi, ülke tarihinin en büyük zorluluklarından biri. Ayrıca BAE'nin en cesur girişimlerin de biri: Uzayı fethetme girişimi. Bu önemli duruma fair farkındalık yaratmak için Mars'ın iki Ay'ını Dünya'ya getirmekten daha iyi bir yol olamaz" sözlerini kullandı.

Düzenlenen bu kampanyanın aynı zamanda bazı insanları şaşırttığına ve sosyal medyada bazı komplo teorileri üretilmesine neden olduğu belirtildi. Bilim haberlerini teyit eden podcast yayıncısı Mick West, sosyal medya üzerinden konu hakkında paylaştığı gönderide aşağıdaki ifadelere yer verdi.

"Dubai'deki bu tanıtım etkinliği, ‘iki Ay' ve ‘Gezegen X' diye anılan görüntüyle ilgili birçok kıyamet tahmininin fitilini ateşledi. Ancak daha yüksek çözünürlüklü bir kamera gerçekleri ortaya çıkardı. İlk haberlerin tamamı düşük kaliteli telefonlardan çekilen videoları içeriyordu. Bunlarda görüntünün yansıtılmasını sağlayan vinçler görünmüyordu."

West'in açıklamasında da anlaşılacağı üzere düşük kalitedeki fotoğraflarda vinçlerin görünmemesi, uyduların çok daha gerçekçi olmasına olanak sağladı ve bu da insanların sosyal medyada sayısız kıyamet senaryosu paylaşmasına yol açtı. Peki, sizin bu olaya ilişkin görüşleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.