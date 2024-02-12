Dubai, Dünyada Bir İlke İmza Atıyor: Uçan Taksi Hizmeti Resmen Başlıyor!
BAE'nin haberine göre Dubai'de uçan taksi hizmeti resmen başlıyor. Yolculuk sürelerini minimuma indirecek olan uçan taksiye dair tüm detaylar burada!
Birleşik Arap Emirlikleri, çok yakında Dubai'de uçan taksi hizmetinin resmen başlayacağını duyurdu. BAE haber ajansının X'te yaptığı paylaşımda konuya dair detaylar yer alıyor. Habere göre Dubai'nin dünyadaki ilk uçan taksi hizmeti veren şehir olacağı da resmileşti.
Dubai'de Uçan Taksi Hizmeti Başlıyor
BAE'nin yaptığı açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksinin sıfır emisyonlu olacağı söylendi. Dubai Uluslararası Havalimanı ile Palm Jumeirah arasında 45 dakika olan yolculuk süresi, uçan taksi sayesinde 10 dakika gibi oldukça kısa bir süreye inecek.
Maksimum uçuş menzili 161 kilometre olan uçan taksinin maksimum hızı saatte 320 kilometreye ulaşıyor. Uçan taksi hizmetinin toplam 4 farklı istasyonu olacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Bu istasyon noktaları şu şekilde:
- Dubai Uluslararası Havalimanı
- Downtown şehir merkezi
- Dubai Marina
- Palm Jumeirah
Otonom Sürüş Teknolojisi ve Gelecekteki Trafik
Otonom sürüş teknolojisi; araçların güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yeni geliştirilen sistem olması sebebiyle birçok kişi tarafından tam bilinmiyor.
45 dakikalık yolculuk süresine sahip olan Dubai Uluslararası Havaalanı ve Palm Jumeirah'ın uçan taksi hizmetiyle birlikte 10 dakikaya ineceğine de işaret edildi.
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