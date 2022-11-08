Dünya'nın En İyi 20 Markası Açıklandı

Her yıl paylaştığı liste ile Dünya'nın en iyi 20 markasını listeleyen Interbrand şirketi, 2023'e yaklaştığımız şu günlerde 2022'nin en iyi markalarını da listeledi. Teknoloji şirketleri doğal bir şekilde üst sıralara olan hâkimiyetini sürdürüyor olsa da sıralamalarda şaşıracağınız markalar da yer alıyor.

Interbrand'ın hazırladığı bu liste her markanın o yılki gelirlerinin yanı sıra, rekabet gücü üzerindeki etkisi, çalışanlar ve marka değeri gibi pek çok kriter baz alınarak oluşturuluyor.

Listenin üst sıralarındaki şirketlerin 2022 yılı içerisinde %10'u geçen büyüme kaydetmeyi başarırken, ikinci sıradaki Microsoft'un %32 büyümeye ulaştığı belirtiliyor. Apple ise bu yıl da en iyi marka olmayı başarmış durumda.

Otomobiller arasında da teknolojinin dâhil olmasıyla kıyasıya rekabet sürüyo. Toyota, %10 büyümeyle Tesla'nın %32 büyümesine kıyasla önünde yer almayı başarıyor. BMW ise Tesla'yı hemen arkasından takip ediyor.

Fazla uzatmadan sizleri listeyle baş başa bırakalım.

Dünya'nın En İyi 20 Markası

Apple - %18 Büyüme - 482,2m$ Microsoft - %32 Büyüme - 278,2m$ Amazon - %10 Büyüme - 274,8m$ Google - %28 Büyüme - 251,7m$ Samsung - %17 Büyüme - 87,6m$ Toyota - %10 Büyüme - 59,7m$ Coca-Cola - %0 Büyüme - 57,5m$ Mercedes-Benz - %10 Büyüme - 56,1m$ Disney - %14 Büyüme - 50,3m$ Nike - %18 Büyüme - 50,2m$ McDonald's - %6 Büyüme - 48,6m$ Tesla - %32 Büyüme - 48,0m$ BMW - %11 Büyüme - 46,3m$ Louis Vuitton - %21 Büyüme - 44,5m$ Cisco - %14 Büyüme - 41,2m$ Instagram - %14 Büyüme - 36,5m$ Facebook - %-5 Küçülme - 34,5m$ IBM - %3 Büyüme - 34,2m$ Intel - %-8 Küçülme - 32,9m$ SAP - %5 Büyüme - 31,4m$

Peki sizin listede ilginizi çeken veya şaşırdığınız nokta neresi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.