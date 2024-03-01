Dünya Genelinde Obezitede Artış: 1 Milyardan Fazla İnsan Tehdit Altında!

The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünya çapında obezite olan kişi sayısı açıklandı. Bu hastalığa sahip olan kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler ve 159 milyonunu da çocuklar oluşturuyor.

Ada ülkeleri olarak bilinen Tonga ve Amerikan Samoası ise kadınların en çok obeziteye sahip olduğu bölgelerin başında geliyor. Amerikan Samoası ve bir başka ada ülkesi olan Nauru ise obez erkeklerin de ilk sırada geldiği bölgeler arasında yer alıyor.

Uluslararası bilim insanları ekibi obeziteyle mücadele için acil olarak büyük değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Obezitenin yol açabilecek kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları riski artırabiliyor.

Çocuklarda ve Ergenlerde Obezite Artıyor

Araştırmacılar, dünya genelinde obezite oranlarını sıralarken bir takım verilere ulaştı. Imperial College London'da Kıdemli Araştırmacı Profesör Majid Ezzati'nin BBC'ye yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu ada ülkelerinin çoğunda sorun sağlıklı gıda yerine sağlıksız gıdanın bulunması. Bazı durumlarda sağlıksız gıdaları teşvik eden pazarlama kampanyaları sorun olurken, daha sağlıklı gıdaların maliyetli olması ve bulunabilirliği de sorun yaratabiliyor."

1990-2022 yıllarını kapsayan araştırmada çocuklar ve ergenler arasında obezitenin dört katına çıktığı görülüyor. Yetişkinlerde bu oran kadınlarda iki kat erkeklerde ise üç kat olarak kaydedildi. Düşük kilolu olarak sınıflandırılan yetişkinlerin oranı ise %50 düştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da konuyla ilgili: "Bu yeni çalışma, obeziteyi küçük yaşlardan yetişkinliğe kadar beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli bakım yoluyla önlemenin ve yönetmenin önemini vurguluyor." dedi.