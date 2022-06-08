Dünya Genelinde Ülkelerin İnternet Hızı Ortalamaları Açıklandı

Yaşamımızın büyük bir parçası hâline gelen internetin, ülkeler arasındaki sabit geniş bant hızları sıralandı. Böylelikle ülkemiz Türkiye’nin güncel sabit bant geniş internet hızı 29.09 Mbps olurken, ülkemiz bu hızla listenin 101. sırasında kendine yer buldu.

Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre 181 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle ülkemiz Türkiye 29.09 Mbps ile 101. sıraya yerleşti. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye’nin internet hızında artış yaşanırken bir önceki yıla oranla 4 basamak yükseldiği kaydedildi. En yüksek internet hızının sahibi yine aynı kalırken 207.61 Mbps ile Singapur oldu. Singapur'u hemen ardından ikinci sırada 200.01 Mbps ile Şili yer alırken, üçüncü sırada ise 189.64 Mbps ile Tayland yer alıyor. En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke ise 1.81 Mbps ile Afganistan olarak saptandı.

Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 63.46 Mbps olduğu gözlenirken, genel olarak Dünya genelinde internet hızlarında artma yaşandığı gözlendi. Fazla uzatmadan sizi listenin ilk 10 sırasıyla baş başa bırakalım.

Dünya Genelinde İnternet Hızı Ortalamaları