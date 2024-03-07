Dünyaca Ünlü Markadan İndirimli Sıfır Otomobil Vaadedildi: Milyonlarca Lira Dolandırıldılar!

İstanbul'da yaşanan indirimli sıfır otomobil dolandırıcılığı gündeme bomba gibi düştü. Uygun fiyata sıfır otomobil almak isteyen kişileri milyonlarca dolar dolandıran kadın, adeta akıllara durgunluk verdi.

Ünlü bir otomobil markasının bir bayisinde çalışan kadın, iddia edilene göre birçok kişiyi personel indirimi olduğu bahanesiyle indirimli sıfır otomobil alabileceğini söyledi. Kartal'daki bir otomotiv markasının bayisinde çalışan kadının hasar danışmanı olduğu söyleniyor.

Yakın çevresini bile dolandıran kişi arkadaşlarına "Ben kendi indirimimi kulanacağım" diyerek birçok lişiden 800 bin lira para aldı. İşi profesyonelleştirerek indirim yapılacağına dair bir belge hazırlayıp bayinin de kaşesini atmış.

20 Yıllık Arkadaşını Bile Dolandırmış

Ucuz sıfır otomobil satın alacağını düşünün mağdurlar Show Haber'e konuştu. Mağdurların açıklamaları şu şekilde:

"Ünlü bir Alman markası olan bayiden araç almak için geldik. Paramızı yatırdık şahıs bizi dolandırdı. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Nasıl aldandım onu düşünüyorum şu anda."

"Ben 800 bin lira verdim, sonra anladık ki bu bayide çalışıyor, kendi adına aracı alıp bize vereceğini söyledi. Çünkü buranın çalışanı olduğu için kendilerinin belirli bir indirim oranlarının olduğunu söyledi. Biz parayı ona verdik. Hesabına yatırdık. 15 Aralık itibarıyla araçlarımızı bize vereceğini söyledi. Yok pazartesi aracınız gelecek, yok yurt dışından geliyor bu araçlar, Almanya'dan geliyor falan…"

"Oğluma bir araç almak istiyordum bu sebeple bizim 800 bin liramızı aldı hesabına IBAN ile attık. Teslim süresi geldi araçtan haber yok firmayı aradık. Kendisinin işten çıkarıldığını söyledi."

"Bayide çalışan benim 15-20 yıllık arkadaşım. Biz de bu şekilde geldik bayiye, içeri girdik arabalara bindik. Toplam 800 bin lira para gönderdim. 'Az daha bekle, sık dişini, gelecek. Bir daha nereden bulacaksın bu fiyatlara araç' falan dedi."

Ödeme yaptıktan sonra kandırıldıklarını anlayan kişiler otomobil bayisini aradı ve bayi sahibi de bu durum karşısında 5 yıllık çalışanını işten çıkararak şikayetçi oldu. Birçok kişiyi kandıran dolandırıcı, milyonlarca liralık vurgun iddiasıyla yakalanıp tutuklandı.

Mağdurlar da ödedikleri paralarını geri almak ve kadının da cezasını çekmesini istiyor.