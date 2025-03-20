Türkiye İlk Üçte: Dünyada En Fazla Gemi Satın Alan Ülkeler Belli Oldu!

Denizcilik faaliyetleri özellikle günümüz dünyasında büyük bir önem arz ediyor. Denizaşırı ülkelerde yapılan üretimler, satın alımlar ve daha fazlası denizcilik sektörünün her geçen daha da büyümesine ve yeni oyuncuların pazara dahil olmasına kapı aralıyor. Bunun yanında kıyı ülkelerinin de bu konudaki atılımları büyük önem arz ediyor. Yunanistan tarafından hazırlanan bir rapordaysa dünyada en fazla gemi satın alan ülkeler açıklandı. Türkiye ise listedeki konumuyla oldukça iyi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Dünyada En Çok Gemi Satın Alan Ülkeler Belli Oldu!

Çin

Yunanistan

Türkiye

Yunanistan merkezli Allied Shipbroking tarafından hazırlanan rapora göre dünyada en fazla gemi satın alımı yapan ülkeler sırasıyla birlikte bu şekilde oldu. Raporda son 12 ayın baz alındığını belirtmemizle birlikte Türkiye'nin listeye 3. sıradan giriş yapmış olmasının büyük önem arz ettiğini bildirmeliyiz. Rapora göre Çin son 12 ayda 178 kargo yük, 62 tanker, 12 LPG ve 23 kontenyner gemisi olmak üzere toplamda 265 gemi satın aldı.

Onu hemen arkasından ise 2. sırada Yunanistan takip etti. Geçtiğimiz 12 ayda Yunanistan 108 kargo, 43 tanker, 7 konteyner ve 6 LPG taşıyıcısı olmak üzere toplamda 164 gemi satın aldı. Bu satın alım ile birlikte bir kıyı ülkesi olan Yunanistan deniz taşımacılığı sektöründe geliştirmeler kaydetti. Türkiye ise 3. sıradan yarışa dahil oldu. Son 12 ayda ülkemiz 30 kargo, 11 tanker, 8 konteyner ve 4 LPG taşıyıcıs olmak üzere 53 satın alma yaptı. Bu da onu listenin 3. sırasına yerleştirdi.

Bu satın alımlar ülkeler için büyük önem arz etmekte. Zira ticari faaliyetlerin büyük çoğunlukları denizaşırı ülkeler ile birlikte yapılmakta. Buna en basit örnek olarak satın aldığımız otomobillerin Ro-Ro gemileri ile geldiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple büyük gemi filolarına sahip olmak ticari anlaşmalar için avantajlar elde etmek anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...