Artık Daha Yırtıcı: F-35'e Güncelleme Geliyor!

Tüm dünyada pek çok tartışmanın odak noktasında bulunan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir gelişme gündemde. Gelen bilgilere göre F-35 Block 4 yazılımına bir güncelleme yapılacak. Uçağın muharebe kabiliyetlerini arttırması beklenen güncellemeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Peki F-35 Block 4 yazılım güncellemesi ile gelecek olan yenilikler neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

F-35 Block 4 İçin Yeni Güncelleme!

Air&Space Forces tarafından yapılan bildiriye göre F-35 Block 4 yazılımlarında geliştirmelere gidiliyor. Bu kapsamda uçağa gelecek olan yeni yazılım güncellemesi ile birlikte çelik kuşun muharebe yetenekleri geliştirilecek. Uçağın üreticisi Lockheed Martin tarafından 2025 yılı yazında yayınlanması beklenen güncelleme Block 4, sensörler, elektronik savaş, silah entegrasyonu ve hayatta kalma konularında yenilikler sunacak.

Uçakta hali hazırda TR-3 adını verdiğimiz Technology Refresh 3 donanımı bulunuyor. Gelecek olan yeni güncelleme de TR-3 donanımını kendine baz alacak ve donanımın sahip olduğu yetenekleri tamamlayacak. Yeni güncellemenin 2025 yılında yayınlanması beklense de tüm uçaklar entegrasyonu, hataların giderilmesi ve geliştirilmelerin tamamlanması 2030 yılına kadar sürecek. Yani F-35 için önümüzdeki 5 yıl geliştirilme dönemi olarak adlandırılacak.

Güncellemenin yanında biraz da TR-3 donanımından bahsetmek gerekirse aslında bu sistem uçak için bir bilgisayar geliştirme kiti olarak adlandırılabilir. Daha doğrusu en kaba tabirle bu şekilde tanımlayabiliriz. Uçağı bir önceki sisteme göre 25 kat daha fazla işlem gücü sunan yeni bir entegre çekirdek işlemciyle donatan TR-3'ün asıl görevi bahsi geçen yazılım güncellemeleri için zemin oluşturmak.

Şimdilik Block 4 için yapılan güncellemelerin yanında önümüzdeki dönemlerde Block 5 için de benzer geliştirilmelerin yapılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...