Dünyanın En Beyaz Boyası Enerji Giderlerini Düşürebilir

ABD'de dünyanın en beyaz boyası üretildi. Purdue Üniversitesi tarafından tasarlanan ultra beyaz boya, özellikle sıcak bölgelerdeki klima ihtiyacını azaltabilir.

Beyaz renge boyanmış evler genellikle çok sade görünür, ancak gezegeni kurtarma potansiyeline sahip olduğunu unutmamak lazım. USA Today'in bildirdiğine göre Purdue Üniversitesi araştırmacıları, kızılötesi ısı üretirken güneş radyasyonunun yüzde 98,1'ini yansıtan ultra beyaz bir boya geliştirdiler (aynı zamanda bir Guinness Dünya Rekoru kazandı).

Bu boya, yüzeyi ortamdan daha soğuk bıraktığından (normal boya yüzeyi ısıtır), bazı durumlarda klimanın yerini alabilir. 1000 metrekarelik alan için 10 kW'lık soğutma gücü üretiyor ki bu veri, çatı veya tipik ev ünitesinden daha fazla soğuttuğu anlamına geliyor.

Dünyanın En Beyaz Boyası Klima İhtiyacını Azaltacak

Isıyı yansıtmak için yapılmış mevcut boyalar piyasada bulunabilir, ancak bunlar güneş ışığının yüzde 90'ından fazlasını yansıtmaz ve yüzeyleri soğutmaz. Purdue Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı şey ise kozmetiklerde ve fotoğraf kağıtlarında sıkça gördüğünüz bir bileşik olan baryum sülfatı değişen parçacık boyutlarında kullanmaktı.

Araştırmacılar tarafından test edilen daha geniş boyut aralığı, ışık spektrumunun daha fazla dağılmasına yardımcı oldu ve böylece boyanın sürüldüğü yüzeyden daha fazla güneş ışığını yansıttı. Her bir parçacığın ışığı ne kadar saçtığı ise boyutuna bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle her dalga boyunu dağıtmak için farklı parçacık boyutları kullanıldı.

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacı Xiulin Ruan, "Bileşik partiküllerinin çok yüksek konsantrasyonunu kullandık. Birçok farklı boyutta parçacık kullanıyoruz, çünkü güneş ışığının farklı dalga boylarında farklı renkleri var." dedi.

Üniversitesi araştırmacılarına göre iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Özellikle bol güneş ışığı alan sıcak bölgelerdeki bazı evlerin klima ihtiyacını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Bu, emisyonları ve güç tüketimini azaltabilir ve sıcak yaz günlerinde size biraz para kazandırabilir.

Bu aşırı beyaz boyanın yerel mağazanıza ne kadar yakın olduğu net değil, ancak araştırmacılar çalışmalarını ticarileştirme konusunda kararlı. Boyayı seri üretmek ve satmak için bir şirketle birlikte çalıştılar ve şimdiden patent başvurusunda bulundular. Araştırmacı Xiulin Ruan, "Bu, küresel ısınma etkisini hafifletmek için kritik bir çalışma" ifadelerini kullandı.