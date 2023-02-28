Dev Bilgisayar: İki YouTuber Dünyanın En Büyük Bilgisayarını Tasarladı!

Popüler YouTube yayıncıları arasında yer alan Evan ve Katelyn, 110 cm'lik ekrana sahip dev ekranlı bir dizüstü bilgisayar tasarlayarak, dünyanın en büyük bilgisayarını takipçileriyle paylaştı.

Bilgisayarın dokunmatik yüzeyi, küçük boy bir tablet boyutunda. Bu sebeple de ekstra bir fare (mouse) kullanmaya ihtiyaç kalmıyor. Alt ve üst kapakları kontrplaktan yapılan cihazın iç kısmında diğer bileşenlerin sabit bir şekilde durması için vinil ve ABS tarzı kimyasallar kullandı.

Menteşelerle birbirine sabitlenen iki kapak kısmının yanı sıra cihaz çalışma enerjisini 150 Wattlık iki güçlü bataryadan alıyor. Ekran ve diğer donanım parçalarına enerji sağlayan bataryalar sayesinde rahatlıkla kullanan bir dev bilgisayar ortaya çıkmış oluyor.

Dev Bilgisiyar Guinness Rekorlar Kitabına Girebilecek mi?

Evan ve Katelyn, bilgisayarı tasarlama ve montajlama sürecini çekerek YouTube kanallarında izleyicileri ile paylaştı. Henüz 760 binin üzerine kişinin izlediği video, çoğunlukla olumlu yorumlarla doldu.

Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Bu makineyi çok sevdim, onu üretme yolculuğunu izlemeyi çok sevdim."

"Montaj sürecini izlemek süper tatmin ediciydi."

YouTuber ikili, bu cihazın dünyanın en büyük bilgisayarı olduğunu söylüyor. Bundan önce bilinen en büyük bilgisayar ise 53 cm ekrana sahip Acer'in 2017 yılında satışa çıkan dizüstü bilgisayarıydı.

Söz konusu dev bilgisayarın henüz Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.