Cyberpunk 2077'ye Yeni Görevler Getiren Ücretsiz Güncelleme Yarın Geliyor

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 2.5 güncellemesini 22 Ekim 2026'da PC, PS5 ve Xbox Series X|S için yayımlayacak. Edgerunners 2 Update adını taşıyan ücretsiz güncelleme, çift silah oyun tarzı ve siberyazılım görünüm özelleştirmesi getiriyor. Stüdyo resmi yama notlarını 21 Ekim 2026 saat 18.00'de (TSİ) paylaşacak.

Cyberpunk 2077 2.5 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Stüdyo güncellemeyi 20 Ekim 2026'da, Hideo Kojima'nın da oyundaki karakteriyle göründüğü Cyberpunk: Edgerunners 2'nin Netflix'te 10 bölümle yayına girdiği gün duyurdu. Güncelleme ilk etapta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e gelecek. Switch 2 sürümü için stüdyo "kısa süre sonra" demekle yetindi. PS4 ve Xbox One resmi platform listesinde yok. Oyuna sahip olan herkes güncellemeyi ücretsiz alacak.

CD Projekt RED resmi duyuruda siberyazılım, yani V'nin vücuduna taktığı implantların görünümünü özelleştirmeyi ve yeni çift silah oyun tarzını öne çıkardı. Yama notları, stüdyonun Twitch, YouTube ve Steam'de yapacağı REDstreams canlı yayınıyla birlikte gelecek. Tanıtım görselinde erkek V, animedeki Weak Kingsley ile sırt sırta duruyor.

Sızan Videoya Göre 2.5 Neler Getirecek?

Güncellemenin ayrıntıları, resmi duyurudan saatler sonra YouTuber WesNemo'nun yayımlayıp kısa süre içinde gizliye aldığı bir videoyla ortaya çıktı. WesNemo, CD Projekt RED'in güncelleme hakkında kendisiyle ve başka içerik üreticileriyle önceden iletişime geçtiğini söylüyor. Bu da videonun stüdyonun verdiği materyale dayandığını düşündürüyor, ama stüdyo sızıntıya yorum yapmadı. Aşağıdaki bilgiler resmi notlarla doğrulanmış değil.

Sızan videoya göre güncellemenin en büyük yeniliği konsollara mod desteği olabilir. Videoda mod.io platformu oyunun menülerine eklenmiş görünüyor. PS5 ve Xbox Series X|S oyuncuları seçili topluluk modlarını oyun içinden indirip kurabilir. Switch 2 sürümünde mod desteği görünmüyor. Push Square'e göre konsolda mod kullandığınızda o kayıt dosyasında kupalar ve başarımlar kapanıyor. CD Projekt RED, The Witcher 3'e konsollarda mod desteği getirirken de mod.io'yu kullanmıştı.

Videodaki diğer yenilikler arasında konsollar için görüş alanı (FOV) ayarı, Cool yetenek ağacındaki Double Trouble adlı çift silah yeteneği ve 2 yeni yan görev var. Clampdown, Edgerunners 2'nin öncesinde geçiyor. Welcome to Paradise ise V'ye Night City'de gizemli bir tur yaptırıyor. Mantis Blades ve Gorilla Arms gibi implantların rengini değiştiren Glamdoc adlı, kendi seslendirmesi ve animasyonları olan 5 yeni karakter, Edgerunners müziklerini çalan bir radyo kanalı ve 5 kıyafet seti de videoda görünüyor.

Videoya göre çift silah yeteneği Power sınıfı tabanca ve revolverlerle çalışıyor. Güncellemeyle kayıtlar oyuna göre klasörlere ayrılıyor, V'nin depolama sandığına da eşya filtreleri geliyor. PS5'te etkisiz kalan HDR ayarının düzeltildiği de videoda geçiyor. PC'de oyuncular modları yıllardır kendileri kuruyor. Eylül 2026'da CybrDrake adlı bir geliştirici oyuna üçüncü şahıs kamera modu eklemişti.

Cyberpunk 2077 Türkiye'de Kaça Satılıyor?

Cyberpunk 2077, 21 Ekim 2026 itibarıyla Steam Türkiye'de yüzde 70 indirimle 13,49 dolara satılıyor. Bu, 21 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 669 TL ediyor. Oyunun indirimsiz fiyatı 44,99 dolar, yani yaklaşık 2.231 TL. Phantom Liberty genişleme paketi de yüzde 40 indirimle 13,49 dolar. İndirimin ne zaman biteceği belli değil.

Oyunda Türkçe arayüz ve altyazı bulunuyor. Türkçe seslendirme ise yok. Cyberpunk 2077, Mart 2026'da Game Pass kütüphanesine de eklenmişti.

Editörün Yorumu

PS5 ve Xbox'ta oynayanlar için bu güncellemenin en değerli parçası, bana göre çift silahtan çok mod desteği olabilir. Konsolda seçili modları oyun içinden kurabilmek, ana hikâyeyi çoktan bitirmiş oyuncuya Night City'ye dönmek için yeni bir neden verir. Umarım resmi notlar bunu doğrular, çünkü stüdyo 21 Ekim 2026 öğlen itibarıyla yalnızca çift silahı ve siberyazılım özelleştirmesini onayladı. Mod desteği hâlâ gizliye alınmış bir videoya dayanıyor. Bir de uyarı: Mod kullandığınız kayıtta kupa ve başarım kazanamayacaksınız, bu yüzden modları ayrı bir kayıtta denemek daha akıllıca olur.