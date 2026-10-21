Shrek 2 Oyunu 22 Yıl Sonra Yenileniyor, Fragmanı GTA 6'yı Tiye Alıyor

Aspyr, 2004 yapımı Shrek 2 oyununun yenilenmiş sürümü Shrek 2 Remastered için 10 Kasım 2026 tarihini verdi. Universal ile birlikte hazırlanan oyun 4K görüntü, yenilenen dokular ve 4 kişiye kadar ortak oynanışla geliyor. Ön siparişler 20 Ekim 2026 itibarıyla dijital mağazalarda açık.

Shrek 2 Remastered Hangi Platformlara Gelecek?

Tam adı DreamWorks Shrek 2 Remastered olan oyun PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch ve PC'de Steam ile Epic Games Store'a gelecek. Aspyr oyunu Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan ID@Xbox Showcase'te duyurdu. Xbox mağazasının verisine göre oyun çıkış günü yine Türkiye saatiyle 20.00'de açılacak. Diğer mağazaların açılış saati belli değil.

Oyunun varlığı duyurudan önce de biliniyordu. Shrek 2 Remastered, Eylül 2026'da Steam başarımlarından sızan büyük listede görünmüş, 16 Ekim 2026'da da Xbox mağaza sayfası erkenden açılıp kaldırılmıştı. Embracer Group bünyesindeki Aspyr, klasik Star Wars oyunlarının yeni sürümleriyle tanınıyor. Şirketin sessizce iptal edilen bir Knights of the Old Republic 2 yeniden yapımı üzerinde çalıştığı da Aralık 2025'te ortaya çıkmıştı.

Shrek 2 Remastered'da Neler Değişti?

Aspyr'in özellik listesinde daha iyi dokular, yenilenmiş arayüz, 4K çözünürlük ve 4K ara sahneler var. 4K görüntüyü PC, PS5, Xbox Series X|S ve televizyona bağlı Switch 2 sunabiliyor. Oyuna yeni bir Fotoğraf Modu ile Hile Menüsü de eklendi. Oyuncular kahramanlar arasında istedikleri anda geçiş yapabiliyor.

4 oyunculu ortak oynanış aynı ekranda, çevrim içi ya da ikisi karışık biçimde oynanabiliyor. Listede kontrol, dövüş ya da oyun mekaniklerine dair bir iyileştirme bulunmuyor. Orijinal oyun Mayıs 2004'te PS2, Xbox, GameCube ve PC için çıkmış, Game Boy Advance'e ayrı bir sürümü gelmişti.

Shrek 2 Remastered'ın Fragmanı Neden GTA 6'ya Benziyor?

Xbox mağazasında erkenden görünen ve Steam'de "Shrek 2 Announce Trailer" adıyla duran duyuru fragmanı, GTA 6 fragmanlarını tiye alıyor. Fragman, Rockstar'ın GTA 6 çıkış fragmanı gibi tanıtımların estetiğini neredeyse birebir taklit ediyor.

TweakTown'a göre fragman koyu bir zemin üzerinde pembe yazıyla "The wait is almost over" (Bekleyiş neredeyse bitti) kartıyla açılıyor. Ardından GTA 6'nın renk paletini ve müzik seçimini taklit ederek yenilenen grafiklere geçiyor. Pure Xbox'a göre Aspyr aynı etkinlikte filmdeki krallıktan Shrek'in bataklığına uzanan mekânları içeren bir oynanış fragmanı da gösterdi.

Aspyr'in yayımladığı resmi duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Shrek 2 Remastered'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Oyun ABD'de tüm platformlarda 29,99 dolar. Bu, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 1.487 TL ediyor. Ön sipariş verenler yüzde 10 indirimle oyunu 26,99 dolara alabiliyor. PS5'te bu indirim için PlayStation Plus üyeliği gerekiyor. Nintendo Life'a göre indirim 9 Kasım 2026'ya kadar sürüyor.

Steam Türkiye mağazasında görünen fiyat 16,49 dolar, ön sipariş indirimiyle 14,84 dolar. Bu, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 818 TL ve 736 TL ediyor. Xbox Türkiye mağazasında görünen fiyat 1.229 TL, ön sipariş indirimiyle 1.106,10 TL. Steam sayfası yalnızca İngilizceyi, Xbox mağazası 12 dili listeliyor. İki listede de Türkçe yok. Bu yüzden Steam'de dil tercihi olarak yalnızca Türkçe seçiliyse oyun aramada hiç görünmüyor.

Editörün Yorumu

Steam'deki 736 TL'lik ön sipariş fiyatı, Xbox'taki 1.106 TL'nin 370 TL altında. Bana göre bilgisayarı olan biri için hangi mağazanın seçileceği tartışmasız. Beni düşündüren, Aspyr'in listesinde kontrollere ya da dövüşe dair tek satır olmaması. 2004'ün film oyunu dövüşünü olduğu gibi koruyorsa, 4 kişilik çevrim içi mod nostaljiyi taşıyabilir ama bugünün oyuncusunu bir hafta sonundan uzun tutmakta zorlanabilir.