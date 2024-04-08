Dünyanın İlk 'Tam Kalite Su Geçirmez' Telefonu Duyuruldu: Ne Zaman Çıkacak?

Oppo, başlangıçta Çin pazarına özel olacak şekilde yeni akıllı telefonu Oppo A3 Pro'yu duyurdu. Bu yeni Oppo A3 Pro, A2 Pro'nun halefi konumunda olacak.

Daha önce cihaza yönelik bazı sızıntılar gün yüzüne çıkmıştı ancak nihayet bugün akıllı telefon hakkında resmî ayrıntılara sahibiz. Çinli şirket telefonun piyasaya sürüleceği tarihi de resmen açıkladı ve tasarım ve renk seçeneklerini ortaya koydu.

Oppo'nun Çin operasyonlarından sorumlu isim Liu Bo, yeni Oppo A3 Pro ile ilgili önemli noktalara değindi. A serisi akıllı telefonların başarısını kabul eden Liu Bo, kullanıcıların pratikliğe verdiği önem nedeniyle Oppo A3 Pro'nun daha uzun ömürlü olmasını amaçladıklarını söyledi.

Liu Bo ayrıca Oppo A3 Pro ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atarak, telefonun "askerî düzeyde şok direnci ve uzun pil ömrüne sahip olduğunu ve dünyanın ilk 'tam seviye su geçirmez' telefonunu" üretiklerini belirtti.

Bahsi geçen iddia, sektördeki en iyi amiral gemilerinde bile görmediğimiz IP69 ile mümkün olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro IP68 derecesine sahip.

Oppo A3 Pro Neler Sunuyor?

Son derece rekabetçi akıllı telefon pazarında Oppo, yaklaşmakta olan yeni telefonunu yüksek dayanıklılık mottosuyla satmayı amaçlıyor. Cihazın yüksek dayanıklılığının yanı sıra Oppo, telefonun diğer ayrıntılarına da yer verdi. Oppo A3 Pro ilk olarak 12 Nisan tarihinde Çin pazarında piyasaya sürülecek.

Digital Chat Station'a göre telefon 6.7 inç 1080p 120Hz OLED kavisli ekrana sahip olacak. Telefon ayrıca 64MP ana kamerayla gelecek. İşlemci tarafında gücünü Dimensity 7050'den alacak telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile güçlendirilecek.

Peki siz Oppo A3 Pro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.