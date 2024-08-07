e-Devlet'e Kira Kontratı Özelliği Geliyor: Kira Anlaşmaları Artık Dijitale Taşınacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital devlet hizmeti e-Devlet’e eklenen ve yeni eklenecek bazı özellikleri duyurdu. Yılmaz ayrıca, uzun bir süredir beklenen kira kontratı özelliğinin ne zaman kullanıma açılacağını açıkladı. Detaylar haberde.

Kira Kontratı Özelliği İle Kira Anlaşmaları Dijitalde Kayıtlı Olacak

Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet hizmeti için beklenen özellikler hakkında basına bilgi verdi. Platforma eklenen ve eklenmesi planlanan yeni özellikleri duyuran Yılmaz, kira kontratı hizmetinin önümüzdeki 4 ay içerisinde hayata geçirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından duyurulan yeni özellik sayesinde kiracılar ve ev sahipleri, e-Devlet üzerinden kira kontratı oluşturarak kontratlarını dijital olarak kayıt altında tutacak. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık durumlarında e-Devlet’teki kira kontratı incelenecek.

Yeni Özellikler Sadece Kira Kontratı İle Sınırlı Değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarına göre, e-Devlet’e eklenecek diğer yeni özellik ise sigorata poliçeleri olacak. Vatandaşlar kullandıkları sigortaların poliçelerine e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabilecek ve poliçeler üzerinde işlemler yapılabilecek. Bu özelliğin kısa vadede hayata geçirilmesi planlanıyor. Ek olarak bir diğer yenilik ise çevrimdışı çalışma özelliği olacak.

Söz konusu özellik hakkında açıklamalarda bulunan Sn. Yılmaz, “Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce e-Devlet kapısına başka hangi hizmet ve yenilikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım...