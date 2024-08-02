e-Devlet Kullanıcı Sayısı Açıklandı: En Çok Kullanılan Hizmetler Belli Oldu!

Vatandaşların kamu işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlayan dijital devlet hizmeti e-Devlet'in, 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle ulaştığı kullanıcı sayısı açıklandı. Detaylar haberde.

e-Devlet, 66 Milyon Kullanıcı Sayısına Ulaşarak Yıl Sonu Hedefini Şimdiden Tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımına göre, Türkiye'deki e-Devlet kullanıcı sayısı, 1 Ağustos itibarıyla 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı. Bu rakam, dijital devlet hizmetinin yıl sonundaki kullanıcı sayısı hedefine 2024'ün ikinci çeyreğinde ulaşılmış olduğu anlamına geliyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ayırca, yılbaşından bu yana e-Devlet'e toplam giriş sayısı ise 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 olduğunu açıkladı.

2024 yılının ilk altı ayında e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler ise şu şekilde:

Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi - 467 milyon 997 bin 494

Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti - 207 milyon 264 bin 374

Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme - 184 milyon 558 bin 684

Bünyesinde 1056 kuruma ait 8 bin 309 adet dijital hizmet bulunan e-Devlet için 1 milyon kullanıcı ile gerçekleştirilen 2024 yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi'ne göre platformun kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 94,8 seviyesinde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce e-Devlet'e başka hangi hizmet ve yenilikler gelmeli? Yorumlarda buluşalım...