Ticaret Bakanlığından E-ticarette Fahiş Fiyat Düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği e-ticaret kurallarını yeniden yazıyor. Ticaret Bakanlığının yeni tebliğine göre e-ticarette fahiş fiyatın önüne geçilmek isteniyor.

Ticaret Bakanlığının Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğine getirdiği bazı düzenlemeler kapsamında güven damgası almak isteyen hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarının asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlendi. Bakanlığın amacı e-ticarette fahiş fiyatlara dur demek.

E-ticarette fahiş fiyatlar engellenecek

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcıları bundan sonra "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna" e-ticaret ortamında satışı yasaklanan veya şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçleri takip edecek.

Online olarak satılan ürünlerin mal veya hizmet güvenliğini koruyan yeni Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği, e-ticarette satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemesinin önüne geçilmeyi amaçlıyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni eklenen bu düzenleme kapsamında e-ticarette fahiş fiyatlar tespit edilebilecekken aynı zamanda online ticaretin etik değerleri koruma altına alınmış olacak.