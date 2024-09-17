EA Sports FC 25'te Çalacak Şarkılar Belli Oldu! Futbol ve Müzik Şölenine Hazır Olun

Bir zamanlar FIFA olarak bildiğimiz efsanevi futbol oyunu EA Sports'un yeni sürümü olan EA Sports FC 25, 20 Eylül'de çıkacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de futbol tutkunlarından yoğun ilgi görmesi beklenen oyunun mekanikleri kadar sevilen bir özelliği varsa o da şarkıları.

Geliştirici EA, her sene yılın en iyi parçalarını belirleyerek futbol oyunlarının bir parçası haline getiriyor. Son olarak şirket, EA Sports FC 25'te çalacak şarkıları açıkladı. Oyunun soundtrack'inde Billie Eilish, Fred again..., Ice Spice, Charli xcx, Glass Animals, J Balvin, JUMADIBA ve çok daha fazla ismin seslendirdiği 117 şarkı olacak. İşte detaylar!

EA Sports FC 25 Şarkıları Belli Oldu

EA Sports FC 25'te yer alacak şarkılar açıklandı. Üstelik bu sene Summer Cem isimli sanatçının "Ver Kaç" parçası da oyunda olacak. Geçmiş yıllarda da Türk sanatçıların şarkılarına yer veren EA, FC 25'te de ülkemizdeki oyuncuları sevindirecek.

EA tarafından Tamindir ile paylaşılan görselde ise EA Sports FC 25'te yer alacak diğer sanatçı ve grupları görebilirsiniz. Aynı zamanda buraya tıklayarak söz konusu parçaların yer aldığı Spotify çalma listesine ulaşabailirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz EA FC 25'te yer alan şarkıları beğendiğiniz mi? Türkiye'den ve dünyadan hangi şarkıların oyunda olmasını isterdiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.