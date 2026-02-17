EA Sports FC 27'nin Açık Dünya Modunun Özellikleri Ortaya Çıktı

EA Sports FC 27'de seride bir ilkin altına imza atılarak oyunun açık dünya moduna da yer verileceğinin ortaya çıkmasından bu yana yeni oyuna olan ilgi düzeyi daha da artmıştı. Son sızıntı, oyuncuları heyecanlandıran bu mod hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını sağladı.

EA Sports FC 27'nin Açık Dünya Modu Neler Sunacak?

EA Sports FC 27'nin açık dünya modu, oyuncuların özgür bir şekilde keşif yapmasına imkân tanımakla sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte pek çok oyun içi aktiviteyi de beraberinde getirecek. Ortaya çıkan bilgilere göre bu mod sayesinde berber dükkanları ziyaret edilebilecek, kıyafet satın alınabilecek ve hatta spor salonlarında antrenman yapılabilecek.

Özel karakterler geliştirmeye imkân sunacak olan bu modda itibar kazanmak için çeşitli sahalarda oyun oynamanız da mümkün hâle gelecek. Daha önce ortaya atılan iddialar, açık dünya modunun 2026 yılında EA Sports FC 27 ile birlikte kullanıma sunulacağını gösteriyordu. Ayrıca 2025 yılının sonlarına doğru oynanış testinden görüntüler de sızdırılmıştı.

Sızıntı olmaması için katılımcılara her ne kadar NDA sözleşmesi imzalatılsa da daha önce pek çok oyunun test sürecinde gördüğümüz gibi bu oyunda da sözleşme göz ardı edilmiş ve görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Ne var ki bunlar tespit edildikten kısa bir süre sonra telif hakkı dolayısıyla kaldırıldı.

Söz konusu iddialarda oyuncuların çok çeşitli mini oyunlara katılmasının, kenardan maçları izlemesinin, sahanın etrafında dolaşmalarının ve diğer oyuncular ile iletişim kurmalarının mümkün olacağı ifade edilmişti. Elbette ki bunları özellikler resmiyet kazanana kadar basit bir söylentiden başka bir şey olarak görmemek gerekiyor. Oyun şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için açık dünya modunda yer alması beklenen özelliklerde de birtakım farklılıklar yapılabilir.