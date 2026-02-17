Game Pass'e Türkçe Destekli 3 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde ay eklenecek bazı oyunlar ortaya çıktı. Aksiyondan şehir kurmaya kadar çeşitli türlerdeki bu oyunlar, uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirmenize imkân tanıyacak.

Game Pass'e Mart Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

Planet Of Lana 2: Children of the Leaf (5 Mart)

Replaced (12 Mart)

Nova Roma (26 Mart)

Paylaşılan bilgilere göre Game Pass'e 2026 yılının mart ayında üç oyun daha gelecek. Planet Of Lana 2: Children of the Leaf 5 Mart, Replaced 12 Mart, Nova Roma ise 26 Mart tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Game Pass aboneleri, bu oyunları belirtilen tarihten itibaren ekstra ücret ödemeden oynayabilecek.

Planet Of Lana 2: Children of the Leaf Nasıl Bir Oyun?

Planet Of Lana 2: Children of the Leaf, platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çevreyle etkileşim imkânı tanıyan oyunda karakterlerin yeteneklerini doğru zamanda kullanmak oldukça önemli. Mui'nin yetenekleri sayesinde bulmacalar daha yaratıcı çözümler gerektiriyor.

Pastel renk tonlarına sahip görselliğiyle öne çıkan oyunda karla kaplı dağlar, su altı bölümleri ve ormanlar gibi farklı mekânlar yer alıyor. Etkileyici müziklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun, Wishfully tarafından geliştirildi. Tek oyunculu modun yer aldığı yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Replaced Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon ve platform türlerindeki Replaced, atmosferi ve hikâyesiyle öne çıkıyor. Distopik bir gelecekte geçen yapımda insan bedenine hapsolmuş R.E.A.C.H. isimli yapay zekâ, bir şiketin karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Cyberpunk temalı oyunlar arasında yer alan yapım,da Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor.

Nova Roma Nasıl Bir Oyun?

Lion Shield tarafından geliştirilen Nova Roma, strateji ve şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Antik Roma döneminde geçen yapımda çok detaylı ekonomi ve ticaret sistemi bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapımda üretim zincirleri kurmak, ham maddeleri işlemek ve ticaret yollarını açmak gibi aktiviteler bulunuyor.