Easy Monetization’ın yeni özellikleri mobil uygulama yayıncılarının reklam gelirlerini artıracak. Yeni güncellemeler arasında, uygulama geliştirme platformu Liftoff ile in-app bidding çalışma, Appnext ile tüm uygulama verilerinin tek bir yerde toplandığı bir raporlama paneli ve yayıncıların uygulamadan elde ettikleri gelirleri arttırmalarına yardımcı olacak yeni banner reklam formatları yer alıyor.

Easy Monetization Sayesinde Uygulama Yayıncılarının Reklam Gelirlerini Artıracak

Easy Monetization müşterileri artık dünya çapında 100 binden fazla uygulamanın güvendiği küresel bir reklamcılık ağı olan Liftoff 'taki iş ortakları aracılığıyla hem in-app bidding hem de waterfall stratejilerinden yararlanabilecek.

Uygulama içi teklif verme (in-app bidding) her ne kadar daha verimli ve uygun maliyetli uygulama geliri yaratma yöntemi olarak görülse de Easy Monetization'ın hibrit mediation yaklaşımı, uygulama yayıncılarına bu ikisinin en uygun kombinasyonunu sunuyor. Ürün uzmanları, uygulama içi teklif vermeyi waterfall kurulumuyla birleştirdiğinde, iş ortaklarının yüzde 3-9'luk bir gelir artışı elde etmelerini sağladı.

Uygulama yayıncılarının Liftoff'un uygulama içi teklif verme özelliklerini herhangi bir ek kaynak yatırımı yapmadan keşfetmesi mümkün. Tüm kurulum ve ayarlar Easy Monetization uzman ekibi tarafından yapılacak.

Easy Monetization, uygulamaların büyümelerine destek olmak için bir uygulama geliştirme platformu olan Appnext ile de ortaklık kurdu. Affle Group'un (NSE: AFFLE) bir parçası olan Appnext'in operasyonları dünya çapında 130'dan fazla ülke ve bölgeye yayılıyor.

Önemli Fırsat

Appnext'in Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tomer Horev, Easy Monetization ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu iş birliğini uygulama içi gelir artırma pazarında daha büyük rol oynamak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu ortaklık, yenilikçi monetization çözümleri sunma ve uygulama geliştiricilerinin gelir potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına destek olma konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor. Yenilikçi reklam çözümlerini daha geniş bir kitleye ulaştırarak, yayıncıların premium taleple bağlantı kurabilmelerini ve ileri seviyede monetization teknolojimiz sayesinde olağanüstü bir büyüme elde edebilmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Appnext sayesinde Easy Monetization partnerleri artık üst düzey reklam verenler tarafından desteklenen en yüksek eCPM'lere erişebilecek. Ürün ekibi, yayıncıların premium taleple bağlantı kurmasına ve Appnext'in gelişmiş para kazanma teknolojisi ve banner, intersititial, rewarded video ve native reklamlar gibi popüler reklam formatları aracılığıyla büyümesine destek olacak.

Son güncelleme çeşitli ürün iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Easy Monetization, yeni gelişmiş dashboard’u ile reklam gelirlerinizdeki artışı daha kolay takip edebilmenizi sağlıyor.

Yeni Özellikler Gelmeye Devam Edecek

Yandex Ads Türkiye Easy Monetization İş Geliştirme Müdürü Dila Özkan, şunları söyledi: “Bu yeni güncelleme, yayıncılara reklam gelirlerini en üst düzeye çıkarmaları için daha da fazla fırsat sunuyor. Uygulama yayıncılarının sürekli büyüme ihtiyacını anlıyoruz ve ürünümüzü sürekli olarak yeni özelliklerle geliştirmeye kendimizi adadık. Ayrıca, uygulama yayıncılarının tek bir uygulamadan elde ettikleri gelirleri en üst düzeye çıkarmaları için yeni iş ortaklıkları kurmaya devam ediyoruz."

Yeni dashboard’un hem reklam ağlarını hem de Easy Monetization tahminlerini kullanarak uygulamadan gelir elde etmeye dair önemli tüm bilgileri göstereceğini vurgulayan Özkan, “Bununla birlikte yayıncıların artık uygulamalarının kazançlarına dair her şeyi; tıklamalar ve gösterimler gibi temel ölçümlerin yanı sıra doluluk oranları, eCPM’ler ve gelir detayı gibi daha gelişmiş verileri; tek bir panelde görebileceği anlamına geliyor” dedi.

Artık birden fazla reklam ağının kullanabileceği daha fazla reklam formatı bulunuyor. Easy Monetization uzmanları, aşağıdaki reklam formatlarını kullanarak, yayıncılara uygulama içi reklamlardan en iyi sonuçları sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacak.

Ad Network Operating System Ad Format Auction Style Mintegral iOS Native Ads In-app bidding, Waterfall Applovin’ iOS Banner Ads Waterfall Ironsource Android Banner Ads Waterfall iOS Banner Ads Waterfall

Easy Monetization hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz.