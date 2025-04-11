Trafik Cezaları %200 Artıyor: Bunu Yapıyorsanız Ehliyetinize El Konulabilir

Trafik kazalarının artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonrası düğmeye basıldı. AK Parti, Karayolları Trafik Kanunu'nda 32 maddeyi kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni bir yasa teklifine hazırlanıyor. Bu düzenleme sadece cezaları artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürücülerin ehliyetlerini de elinden alacak.

Yeni dönemin en dikkat çeken başlığı ise cezaların yüzde 100 ila 200 oranında artacak olması. Özellikle kırmızı ışık, hız ve alkol ihlallerinde artık sadece ceza ödemek yetmeyecek; sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ve trafik suçları tekrarlanırsa bu süreler yılları bulacak.

65 Yaş Üstü Sürücüler Her Yıl Teste Girecek

İleri yaşta direksiyon başına geçenler için de yeni kriterler getiriliyor. 65 yaşını aşmış sürücüler, her yıl fiziksel ve psikolojik testten geçmek zorunda olacak.

Testlerde başarısız olanların ehliyetini ömür boyu kaybetme durumu var. Bu bir nevi sert önlem, yaşa bağlı olarak reflekslerini kaybetmiş sürücülerin kazaya sebep olmaması için alındı.

Alkollü Kullanan ve Kırmızı Işıkta Geçen Yandı

Yeni düzenlemeye göre 0.50 promil üzeri alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetine artık 6 ay yerine 1 yıl el konulacak. Eğer suç tekrarlanırsa bu süre 5 yıla kadar çıkacak. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde tespiti durumunda ise bu süre 10 yıla kadar uzayabiliyor.

Hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşan ve bunu yıl içinde 5 kez tekrarlayan sürücülerin ehliyetlerine tam 3 yıl el konulacak—bu süre eskiden 1 yıldı. Bu durum özellikle trafik magandalığı yapanların önüne geçebilmek için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Sizce yeni düzenlemeler trafikte rahatlamaya sebep olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.