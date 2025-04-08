İstanbul'da Ev Kiraları Ateş Pahası Oldu, Asgari Ücretlinin Belini Büküyor

İstanbul'da kiralık ev bulmak ayrı, ödemesi ayrı bir dert haline geldi. Yeni gelen kira zamları, asgari ücretlinin ucu ucuna dayanabileceği seviyelerde seyrediyor. Zaten pahalı olan "elit semtlerde" durum değişmedi, oralar halen pahalı ve sadece belli bir kesime hitap ediyor ancak şu durumda "ucuz semt" diye bir kavram kalmadı. Bir tık uygun olarak nitelendirilebilecek kiralar ise Esenyurt'ta.

Peki İstanbul'da ev kiraları ne kadar arttı? En uygun evler hangi konumda? İşte detaylar...

Uygun Kiralık Evler Esenyurt'tan Bulunuyor

Şehrin çeperlerindeki ilçeler hâlâ nispeten uygun fiyatlar sunuyor. En düşük ortalama kira bedeli 16.717 TL ile Esenyurt'ta ölçüldü. Liste şöyle:

Güngören: 20.918 TL Sultanbeyli: 20.754 TL Avcılar: 20.426 TL Silivri: 20.102 TL Bağcılar: 19.692 TL Fatih: 19.268 TL Sultangazi: 18.164 TL Esenler: 17.199 TL Arnavutköy: 17.180 TL Esenyurt: 16.717 TL

Beykoz'da Kiralar 30 bin TL'yi Aştı

Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki kiralar, sadece yüksek gelirlilere hitap edecek seviyelere ulaşmış durumda. Bu bölgelerde yaşayanlar artık konutları sadece kira değil, aynı zamanda statü göstergesi olarak da görüyor. Bakırköy, Adalar, Şile ve Beykoz gibi ilçeler de 30 bin TL'yi geçen ortalama kiralarıyla ilk 10'da yer aldı. Şişli, Ataşehir ve Üsküdar gibi hem merkezi hem gelişmiş ilçeler de yüksek kira listesinde kendilerine yer buldu.

Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64.454 TL'ye kadar çıkarken, Beşiktaş'ta bu rakam 61.512 TL olarak ölçüldü. Bu iki ilçede yaşayanlar için kiraya her ay küçük bir servet ödemek gerekiyor. Hemen ardından gelen Kadıköy ise 52.731 TL ile üçüncü sıraya yerleşti. Özellikle Boğaz hattına yakın ve merkezi semtlerde kira artışı çok daha keskin oldu.

İşin özü, yeni bir eve çıkmak isteyenler için durum zor; mevcut kiracılarınsa yerini koruyabilmesi büyük şans gibi duruyor. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.