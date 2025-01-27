Elektrik Faturanızı Düşürmezseniz İki Kat Para Ödeyeceksiniz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Şubat’tan itibaren aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) sınırını aşan vatandaşlar, elektriği gerçek maliyeti üzerinden ödeyecek. Bu durumda, faturalar 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Elektrik Faturası 1.050 TL’yi Geçenler Dikkat! Şubat’tan İtibaren Fatura 2.000 TL’ye Çıkıyor

Türkiye’de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, yeni düzenleme toplam abonelerin yüzde 3’ünü, yani 1.2 milyon kişiyi etkileyecek. Bu kesim, genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya yüksek tüketim yapan abonelerden oluşuyor.

Sektör kaynakları, 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış olacağını belirtiyor. Örneğin, 1.000 TL olan bir fatura, 2.000 TL’ye kadar yükselebilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Bakan Bayraktar, “Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarında. Ancak yüksek tüketim yapan abonelerin faturası 1.050 TL’yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek” dedi.

Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan kesimlerin tasarrufa yönelmesini hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu değişiklik sizi nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.