Elon Musk’ın Yeni Hedefi: Devletin Kanatlarını Kısaltmak, ABD Bürokrasisini Değiştirmek

Donald Trump’ın ikinci dönem başkanlığı altında kurulması planlanan “Hükümet Verimliliği Departmanı” (DOGE) isimli bir grubun başına getirildi. Yanında eski başkan adayı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışacak. Amaç ise bürokrasi ve regülasyonları kesip atmak.

Musk’ın şirketleri zaten hükümetle sıkı bağlara sahip. Donald Trump'ın ikinci defa seçilmesinde de büyük rol oynamakla kalmadı, galibiyetin ardından kendine kalıcı yer edindi.

SpaceX, bugüne kadar federal hükümetten 19 milyar dolarlık sözleşme aldı. DOGE girişiminin, bu kontratların daha da artmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Örneğin, SpaceX’in önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelere imza atması bekleniyor.

Regülasyonları Engel Olarak Görüyor

Musk, uzun zamandır regülasyonları “yeniliklerin önünde engel” olarak nitelendiriyor. DOGE’in gündeminde, federal ajansların daha az kaynak alması ve düzenlemelerin azaltılması var. Musk ve Ramaswamy, Wall Street Journal’da yayınlanan bir yazıda mevcut birçok düzenleme Kongre tarafından geçmedidiğini ve bu yüzden iptal edilmesi gerektiğini savundular.

Kendi Şirketlerinin Lehine Kullanıyor

Eleştirmenler, Musk’ın hükümeti küçültme planlarının kendi şirketleri lehine bir adım olduğunu savunarak Musk'ın bundan kendine ve dahi şirketlerine imtiyazlar sağladığını öne sürüyor. CNBC teknoloji muhabiri Lora Kolodny’ye göre, Musk’ın en büyük faydayı regülasyonların hafifletilmesinden ve federal denetimlerin azaltılmasından sağlayacağı açık.

Federal regülasyonların azalması, çevre, güvenlik ve tüketici hakları gibi kritik alanlarda büyük değişiklikler yapmak isteyen Musk, tabiri caizse kendi yazıp kendi oynuyor ve gelen tepkilere kulak asmıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Gelen tepkiler yüksek olursa Musk geri adım atar mı yoksa bildiğini mi okur? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.