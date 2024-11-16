Elon Musk ve "DOGE" Bakanlığı: Seçimdeki Desteğinin Meyvesini Yiyor

İkinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ünlü milyarder Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy'nin, yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"na (DOGE) liderlik edeceğini açıkladı. Bu gelişme kripto dünyasında oldukça büyük olmasına karşın ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sosyal medya ikiye bölündü.

DOGE ismi, Musk'ın en sevdiği kripto para birimi olan Dogecoin'e bir selam niteliği taşıyor. Musk, bu ismi kendisinin bulduğunu ve sosyal medya platformu X'ten duyurduğunu belirtti. Ancak bu bakanlığın adı ve yapısı kadar, işlevleri ve yaratacağı etkiler de büyük bir merak konusu. Peki bu bakanlık tam olarak ne yapacak?

"DOGE" Bakanlığı Ne Yapacak?

Trump, DOGE'nin amacını "hükümet bürokrasisini azaltmak, gereksiz harcamaları kısmak ve federal kurumları yeniden yapılandırmak" olarak tanımladı. Trump’ın açıklamalarına göre DOGE, federal bir kurum olmayacak; Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile iş birliği içinde, dışarıdan rehberlik sağlayacak.

Ancak bu birimin tam olarak hangi alanlarda tasarruf sağlayacağı belirsiz. Örneğin, Ramaswamy’nin kampanya süresince FBI, Eğitim Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun bütçelerini kısma vaadi dikkat çekmişti. Trump ise Eğitim Bakanlığı’nı tamamen kapatma fikrini dile getirmişti.

DOGE’nin çalışma biçimi konusunda Trump ve Musk farklı görüşler benimsiyor. Şöyle ki:

Trump , DOGE'yi, Manhattan Projesi’ne benzer şekilde hükümetin büyük dönüşümünü sağlayacak gizli bir yapı olarak görüyor.

, DOGE'yi, Manhattan Projesi’ne benzer şekilde hükümetin büyük dönüşümünü sağlayacak gizli bir yapı olarak görüyor. Musk, maksimum şeffaflık vaat ediyor. "Bakanlığın tüm eylemlerinin çevrimiçi paylaşılacağını" duyuran Musk, gereksiz kesintilere karşı kamuoyunun geri bildirimine açık olacaklarını belirtti.

Musk'ın Çıkarlarına Hizmet Ediyor İddiaları

ABD Hükümeti ve Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketler arasında birçok sözleşme mevcut. SpaceX, Pentagon’un savunma projeleri için kritik uydu altyapıları sağlıyor. Tesla, elektrikli araç teşviklerinden büyük kazanç elde ediyor.

Musk'ın otopilot teknolojisi ve çevresel etkiler nedeniyle Tesla ve SpaceX, halihazırda en az 20 federal soruşturma altında. Birçok analist, Musk’ın bu görevlendirme sayesinde kendi şirketlerini düzenleyici kurumlar üzerinde daha fazla etki sahibi kılabileceğini düşünüyor.

Peki sizce analistlerin bu endişeleri yerinde mi? Musk'ın bakanlık görevine atanması, kendi şirketleri için çıkar edinmesine sebep olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.