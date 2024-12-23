Elon Musk'ın Gözünün Yanından Ayırmadığı Avukatı Martı'nın Yönetim Kuruluna Katıldı

Son zamanlarda ülkemizde paylaşımlı yolculuk yasası için girdiği pek çok davayla gündeme gelen Martı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Elon Musk'ın hukuk alanında en güvendiği kişilerin başında gelen Alex Spiro isimli ünlü avukatı yönetim kadrosunda dahil etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ünlü hukuk müşaveri, bundan böyle ülkemizde ve ABD'de kiralık scooter ve paylaşımlı yolculuk sisteminin ünlü girişimlerinden Martı için alınan kararlarda söz sahibi olacak.

Alex Spiro, Martı TAG'in Büyüme Yolculuğuna Destek Olacak

Uzun bir süredir ülkemizde paylaşımlı yolculuk sisteminin yasallaşması adına çalışmalar yürüten Martı, kısa bir süre önce önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin ünlü CEO'su Oğuz Alper Öktem, Elon Musk'ın önde gelen hukuk danışmanlarından Alex Spiro'nun firmanın yönetim kuruluna katıldığını duyurdu.

Martı tarafından yapılan açıklamada, Alex Spiro’nun şirketin önemli faaliyetlerine liderlik edeceği ve firmanın gelecekti projelerine destek verip, alınan kararlarda söz sahibi olacağı bildiriliyor.Alex ile birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Martı kurusucu Oğuz Alper Öktem, ünlü hukuk insanının iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının şirkete katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konu hakkında demeçler veren Spiro ise Öktem ve ekibinin dünyanın en iyi girişimcileri arasında yer aldığını ve Martı'nın 2025 yılında hedeflediği yükselişe destek verecek olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Alex Spirov Martı için neleri değiştirebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz...