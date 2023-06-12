Martı, New York Borsası'na Açılıyor!

Türkiye'nin önde gelen taşımacılık şirketlerinden Martı, kısa bir süre önce yatırımcıların ve sektör meraklılarının dikkatini çeken heyecan verici bir duyuru yaptı. Şirket, Martı'yı yeni zirvelere taşıyacak önemli bir başarıya imza atarak kapılarını ünlü New York Borsası'na (NYSE) açma hakkını elde etti.

Martı'dan yapılan açıklamada, şirketin vizyoner Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, Türkiye'de ulaşımda devrim yaratmaya olan sarsılmaz bağlılığını dile getirdi. Binlerce çalışanı, milyonlarca kullanıcısı ve 45 binin üzerinde araçtan oluşan etkileyici filosuyla Martı, paylaşımlı, çevre dostu elektrikli ulaşımı ülkenin her köşesine taşıma misyonunda kararlı.

Martı, New York Borsası'na Açılan İlk Türk Şirketi Oldu

Şirketin çevre dostu ulaşım çözümlerine olan bağlılığını vurgulayan Öktem, önümüzdeki yıllarda tüm ulaşım araçlarının elektrik enerjisine ve ortak kullanıma geçeceğine inandıklarını belirtti. Martı, yakında dünyanın en büyük ekonomisiyle aynı borsaya kote olarak, prestijli NYSE'ye kapılarını doğrudan açan ilk Türk şirketi olmaktan büyük gurur duyduğunuda ekledi.

NYSE'de listelenme kararı ile birlikte Martı, bu önemli borsanın sunduğu geniş kaynaklara ve fırsatlara erişerek, büyüme yörüngesini hızlandırmayı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında taşımacılık sektöründe kilit bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.