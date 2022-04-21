Elon Musk, Optimus Robotunun Tesla'nın Otomobillerinden Daha Değerli Olacağını Söyledi

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Optimus adlı robotunun "otomobillerinden ve FSD'den daha değerli" olacağını söyledi.

FSD veya bilinen adıyla "otonom sürüş", Tesla'nın bazı görevlerini yerine getirmek için kameralarla ve bilgisayarla görüş teknolojisine dayanan gelişmiş sürücü yardım sistemidir. Bir FSD aboneliği, Tesla sahiplerine yaklaşık 12.000$'a mal oluyor.

Şirketin 2022 ilk çeyreği kazançlarının açıklandığı sırada bir yönetici, Tesla'nın robotu üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Optimus ilk olarak Ağustos 2021'de Tesla'nın Yapay Zeka Günü'nün açılışı sırasında tanıtıldı. 5'8" boyutlarındaki robot, Tesla'nın sinir ağlarındaki ve Dojo'nun gelişmiş süper bilgisayarındaki çalışmasına güvenecek ve Musk bu robotun market alışverişi ve diğer günlük görevler gibi insani olarak tanımlanabilecek görevleri yerine getirmesini öngörüyor.

Bu ayın başlarında Tesla'nın Austin fabrikasının açılışında Musk, Optimus gibi yeni bir ürün dalgasının 2023'te tanıtılacağını söyledi.

Musk, Optimus'un En Değerli Ürünleri Olacağını Düşünüyor

Çarşamba günkü hissedarlar çağrısında Musk şu açıklamalarda bulundu:

"İnsanların Optimus robot programının büyüklüğünü fark etmemesine şaşırdım. Optimus'un önemi önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak. Optimus'un amacını kavrayabilenler ve dikkatle dinleyenler, Optimus'un nihayetinde araba işinden ve FSD'den daha değerli olacağını anlayacaklar."

İnsanlar ve hissedarlar Tesla'nın yakın zamanda böyle bir robotu piyasaya sürebileceği fikrini gerçekçi bulmuyor. Diğer şirketler yıllardır insan işini devralmak için insansı robotlar yaratmaya çalışıyorlar ve özellikle Musk'ın hedeflediği kısa zaman çerçevesi göz önüne alındığında bu robotun bu kadar kısa sürede tamamlanması muhtemel görünmüyor.

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