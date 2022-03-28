Elon Musk, Teksas'taki Fabrika Açılışı İçin Cyber Rodeo Etkinliğini Duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Austin, Teksas bölgesinde yeni bir fabrika açacağını açıklamasının ardından geçen iki yıldan sonra tesis, 7 Nisan Perşembe günü büyük bir açılış etkinliğine hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi, "Cyber Rodeo" olarak adlandırdıkları partiye davetiyeler göndermeye başlarken, Elon Musk bu etkinliği duyurduğu bir görsel tweet'ledi.

Tesla'nın Mevcut Fabrikaları

Tesla'nın elektrikli araç serisi için pil ve diğer bileşenler üreten çok sayıda fabrikası var ancak Austin fabrikası şirketin yalnızca ikinci ABD otomobil fabrikası ve dünya çapında dördüncüsü olacak. Tesis, fütüristik görünümlü Cybertruck'ın ilk üretim tesisi olmadan önce Tesla'nın Model Y SUV'sinin üretimine odaklanacak. Nitekim Nisan ayındaki toplantının başlığı, Tesla'nın bir dizi üretim gecikmesinin yaşamasının ardından 2023'te yola çıkması beklenen kamyoneti yetiştirebileceğini gösteriyor.

Tesla, ilk otomobil fabrikasını 2010 yılında Kaliforniya, Fremont'ta açtı ve Tesla'nın tüm elektrikli araç yelpazesini üretmeye devam ediyor. İkinci fabrika 2019'da Çin'in Şanghay kentinde açıldı ve büyüyen Asya pazarı için Model 3 ve Model Y otomobilleri üretiyor. Ek olarak Pazartesi günü Tesla'nın Şanghay tesisi, COVID vakaları nedeniyle bir süreliğine kapanmak zorunda kalmıştı. Tesla geçen hafta ise ilk Avrupa otomobil üretim tesisini açtı ve Model Y'yi Almanya, Berlin yakınlarındaki yeni bir fabrikada üretmeye başladı.