Elon Musk, Twitter Yetkilileriyle Dalga Geçiyor

Elon Musk tebessüm ettiği ve güldüğü görüntülerden oluşan bir görsel tweet'i atarak Twitter'ın kendisine karşı yasal işlem başlatma planıyla dalga geçti. Bu tweet, Tesla ve SpaceX CEO'sunun Cuma günü Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan çekildiğini söylemesinin ardından geldi.

Musk, Twitter'daki sahte hesapların sayısı ve diğer veriler hakkında daha fazla bilginin kendisine sunulmaması nedeniyle anlaşmanın birçok bölümünün ihlal edildiğini iddia ediyor. Twitter ise Elon Musk'a dava açarak bu anlaşmayı tamamlaması gerektiğini düşünüyor.

Musk atmış olduğu tweet'te kendisinin güldüğü görsellere yer vererek "Twitter satın alamayacağımı söylediler. Sonra bot bilgilerini ifşa etmemek istediler. Şimdi de mahkemede beni Twitter'ı almaya zorlamak istiyorlar. Bu yüzden de bot bilgilerini mahkemede ifşa etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Twitter, Elon Musk'ın Söylemleri Karşısında Sessiz

Daha sonra Musk, aktör Chuck Norris'in tek bir piyonla karşı taraftaki tüm taşlara karşı satranç oynarken kendinden emin görünen mizahi görselini tweet'ledi. Twitter konuyla ilgili hiçbir yorum yapmamayı tercih ediyor.

Twitter, ilk çeyrekte 229 milyon günlük kullanıcısının %5'inden daha azının sahte veya spam odaklı olduğunu bildirmişti ancak sayının daha yüksek olabileceğini de kabul etti ve bu tür botları tespit etme imkânlarını geliştirmek için sürekli çalıştığını kaydetti. Musk ise bu sayının doğru olmayabileceğini söyledi ancak bunu destekleyecek kanıt sunmadı.

Nisan ayındaki bir rapora göre anlaşmayla bağlantılı bir fesih ücreti nedeniyle anlaşmayı iptal etmek Musk'a 1 milyar dolara mal olacak.