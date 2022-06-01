Elon Musk, Uzaktan Çalışmaya Devam Edenleri Ofise Gelmeye Zorluyor

Electrek ve Bloomberg raporuna göre Tesla CEO'su Elon Musk, evden çalışan çalışanlarına karşı sert bir duruş sergiliyor. Musk, görünüşe göre şirketin yönetim kadrosuna "uzaktan çalışma artık kabul edilemez" konu başlığıyla gönderdiği bir e-postada çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmeleri gerektiğini, aksi takdirde "Tesla'dan ayrılmaları" gerektiğini söyledi. Şirketin "uzak bir şube" değil "ana Tesla ofisi" olması gerektiğini de ekledi.

Twitter üzerinden, gönderildiği iddia edilen e-postanın ekran görüntüsüne yanıt veren Musk, e-postanın gerçekliğini inkâr etmedi ve ofise gelme politikasına katılmayan herkesin "başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapması gerektiğini" yazdı.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

Musk, Çalışanların Ofise Gelmedikleri Sürece İstifa Ettiklerini Varsayacaklarını Söyledi

Musk, e-postasında bazı durumlarda uzaktan çalışma taleplerini değerlendirmeye istekli olacağını ancak bu tür taleplerin onaylanması için "olağanüstü şartların" olması gerektiğini belirtti. 40 saat çalışmanın "fabrika işçilerinden istediğimizden daha az" olduğunu da ekledi.

Küresel pandemi birçok şirketi hızla uzaktan çalışma politikalarını uygulamaya zorladıktan sonra birçoğu şimdi çalışanlarını ofise nasıl geri getirmeleri gerektiğini veya ilk etapta gerekip gerekmediğini değerlendiriyor. Apple gibi bazı şirketler, çalışanların sadece haftanın bir bölümünde ofise gelmesini içeren hibrit bir yaklaşımı test ediyor.

Tesla'nın katı duruşu, onu sözde "yeni normal" içinde görece aykırı bir şirket hâline getiriyor. Musk çalışanları için "gelmedikleri takdirde istifa ettiklerini varsayacağız" dedi.

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