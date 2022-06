Elon Musk, Uzaktan Çalışmaya Devam Edenleri Ofise Gelmeye Zorluyor

Electrek ve Bloomberg raporuna göre Tesla CEO'su Elon Musk, evden çalışan çalışanlarına karşı sert bir duruş sergiliyor. Musk, görünüşe göre şirketin yönetim kadrosuna "uzaktan çalışma artık kabul edilemez" konu başlığıyla gönderdiği bir e-postada çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmeleri gerektiğini, aksi takdirde "Tesla'dan ayrılmaları" gerektiğini söyledi. Şirketin "uzak bir şube" değil "ana Tesla ofisi" olması gerektiğini de ekledi.

Twitter üzerinden, gönderildiği iddia edilen e-postanın ekran görüntüsüne yanıt veren Musk, e-postanın gerçekliğini inkâr etmedi ve ofise gelme politikasına katılmayan herkesin "başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapması gerektiğini" yazdı.

They should pretend to work somewhere else